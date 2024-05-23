تفاعل كبير مع أداء خامنئي لصلاة الجنازة على إبراهيم رئيسي (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل مقاطع فيديو من أداء المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، لصلاة الجنازة على الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي لقي مصرعه مع عدد من المسؤولين بتحطم مروحيّة.

وتفاعل النشطاء مع صلاة الجنازة التي أداها خامنئي، حيث علق الإعلامي عبد الباري عطوان في حسابه على منصة "إكس" قائلا: "تابعت صباح اليوم مراسم تشييع جثامين الرئيس الايراني الشهيد رئيسي ورفاقه ولفت نظري عدة أمور أبرزها كلمة السيد خامنئي الذي ام صلاة الجنازة بلغة عربية سليمة ووجود العلم الفلسطيني وهتاف الموت لإسرائيل وأمريكا..في اتهام مباشر لهما بعملية الاغتيال المفترضة.. أتوقع مفاجآت كبيرة قادمة"، على حد قوله.

ترديد الموت لأمريكا واسرائيل يقصد به أن العقيدة والعدو لن يتغير بموت الرئيس وأن هدفنا مستمر في تحرير الاقصى وأن فلسطين هي القضية المركزية والأولى.

أما العربية فيتقنها المرشد أكثر من البعض الذي شوه العربية. — د.حمود النوفلي (@hamoodalnoofli) May 22, 2024

كما نشر الناشط الأمريكي جاكسون هينكل مقطع الفيديو معلقا عليه: "المرشد الأعلى الإيراني خامنئي يؤدي صلاة الجنازة على جثمان الرئيس إبراهيم رئيسي ورفاقه الكرام"، ليكتب أحدهم تعليقا على هذا المنشور جاء فيه: "رحمه الله وسلامه على أرواح الرئيس إبراهيم رئيسي ورفاقه. إن تفانيهم من أجل العدالة والسيادة لفلسطين سيظل في الأذهان دائما، وتقف إيران بشكل ثابت في دعمها للقضية الفلسطينية".

May Allah grant mercy and peace to the souls of President Ebrahim Raisi and his companions. Their dedication to justice and sovereignty for Palestine will always be remembered. Iran stands unwavering in its support for the Palestinian cause. #FreePalestine#IranSolidarity — Muhmmad Azhar (@AzharTheGreat) May 22, 2024

وكانت حشود ضخمة قد ملأت الشوارع لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي في طهران، وظهر علي خامنئي، وهو يؤم صلاة الجنازة، في حين أعلنت إيران إغلاق المكاتب وإجازة رسمية ليوم الحداد.

هذا وتتواصل مراسم جنازة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي قتل بحادث تحطم مروحية مؤخرا، ليتم دفنه في ضريح الإمام الرضا في مشهد.

ورئيسي أول سياسي بارز في البلاد يتم دفنه في الضريح الذي يعتبر أقدس موقع للمسلمين الشيعة في إيران.

وصباح الاثنين الماضي، أعلنت الرئاسة الإيرانية مقتل رئيسي والوفد المرافق له إثر سقوط مروحيتهم خلال عودتهم من منطقة خدا آفرين في أذربيجان إلى مدينة تبريز.

المصدر: RT