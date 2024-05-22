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المغرب.. إنقاذ طفلين من داخل منزلهما المحترق (فيديو)

مجتمع

المغرب.. إنقاذ طفلين من داخل منزلهما المحترق (فيديو)
الصورة ملتقطة من الفيديو
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، مقطع فيديو وثق قيام مجموعة من الشباب بإنقاذ طفلين من لهيب حريق نشب في منزل عائلتهما بمدينة تمارة الواقعة جنوب العاصمة الرباط.

وأظهر الفيديو صعود عدد من الشباب فوق سطح المبنى السكني الذي اندلع فيه الحريق، بينما نجح أحدهم في القفز إلى شرفة نافذة المنزل المنكوب، وتكفل بإخراج الطفلين العالقين من مكان الحادث اللذين كانا على وشك الاختناق، ليقوم البقية بسحبهما إلى أعلى المبنى، ونجحوا بالفعل في إنقاذ حياتهما، وذلك قبل وصول قوات الإطفاء لإخماد النيران.

وامتدح متفاعلون مع الفيديو سلوك الشباب، وقال أحد المعلقين: "يجب منح وسام شرف لهؤلاء الأبطال وإدخالهم الحماية المدنية برتب محترمة، لأنهم يمتلكون الشجاعة والقوة والإنسانية".

وعلق آخر: "شكرا لهؤلاء الشباب المثاليين الذين ضحوا بأنفسهم من أجل إنقاذ آخرين وبشكل تلقائي، مقطع مؤثر ومنظر يعجز اللسان عن وصفه".

المصدر: RT

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