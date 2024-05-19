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أنباء عن قتلى وجرحى مصريين وعرب جراء انقلاب حافلة في السعودية (صور)

مجتمع

أنباء عن قتلى وجرحى مصريين وعرب جراء انقلاب حافلة في السعودية (صور)
Globallookpress
سيارة إسعاف سعودية، أرشيف
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أفاد موقع "رؤيا" الإخباري الأردني، بوفاة 14 شخصا من جنسيات عربية، إثر انقلاب حافلة بين محافظتي أملج والوجه في غرب المملكة العربية السعودية، أمس السبت.

ونقل الموقع عن شهود عيان في موقع الحادث أن "الدفاع المدني السعودي نقل الوفيات والمصابين إلى مستشفى الوجه وأملج في مدينة تبوك، شمال غرب المملكة.

وقال شهود العيان إن الوفيات من جنسيات عربية.

أنباء عن قتلى وجرحى مصريين وعرب جراء انقلاب حافلة في السعودية (صور)

فيما قال أحد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في منشور على موقع "فيسبوك": "وقع حادث في أحد الباصات المتوجهة من السعودية إلى الأردن لغرض تمديد تأشيرات الزيارة لمجموعة كبيرة من المصريين، وفيه نسبة وفيات حوالي 17 حالة وفاة غير الحالات الحرجة، والباص فيه مصريين كتير من ينبع (مدينة سعودية)".

أنباء عن قتلى وجرحى مصريين وعرب جراء انقلاب حافلة في السعودية (صور)
أنباء عن قتلى وجرحى مصريين وعرب جراء انقلاب حافلة في السعودية (صور)

وأضاف الناشط: "السائق نام أثناء القيادة والباص اتقلب والحالات المصابة كلها حالات حرجة للأسف ربنا يستر عليهم ويصبر أهاليهم أغلب المتوفين طلبة وأطفال".

أنباء عن قتلى وجرحى مصريين وعرب جراء انقلاب حافلة في السعودية (صور)
أنباء عن قتلى وجرحى مصريين وعرب جراء انقلاب حافلة في السعودية (صور)

المصدر: "رؤيا"+"مواقع التواصل الاجتماعي"

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