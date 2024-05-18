"حبيبة الشماع طلقتها".. سيدة مصرية تعبر عن رأيها لزوجها في "فتاة الشروق" فيرمي عليها اليمين

كشفت متصلة خلال أحد البرامج التلفزيونية المصرية عن تعرضها للطلاق بسبب وجهة نظرها في واقعة تصرف حبيبة الشماع مع سائق "أوبر"، والذي أودى بحياتها في نهاية المطاف.

وأوضحت السيدة المصرية المتصلة أنه "من وجهة نظرها كان على حبيبة الشماع أن تسلم نفسها لسائق أوبر، بدلا من فتح باب السيارة وإلقاء نفسها خارج السيارة ما أودى بحياتها".

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وقالت: "كان الاستسلام هو الحل، لن يقتلني، وسوف يغتصبني ويتركني، وبعدها أعمل محضر وآخذ حقي".

وأضافت أنها "إذا أودى بحياتها فمن سيبقى لتربية الأولاد والاعتناء بهم"، مؤكدة أنها "بمجرد أن أبدت رأيها هذا فما كان من زوجها إلا أن ألقى عليها اليمين، وطلقها".

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، عاقبت "محمود ه." سائق "أوبر" المتهم في قضية "فتاة الشروق" بالسجن المشدد 15 سنة.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته للحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وقيادته مركبة حال كونه واقعا تحت تأثير ذلك المخدر.

وقد توفيت حبيبة الشماع في 14 مارس الماضي متأثرة بإصابتها بعد قفزها من السيارة.

المصدر: "القاهرة 24"