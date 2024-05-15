من هي العزاز التي عينها ولي العهد رئيسا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية؟

أمر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الأربعاء، بتعيين الشيهانة بنت صالح بن عبد الله العزاز، المستشار بالديوان الملكي، رئيسا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

ولدت العزاز في الرياض، ودرست القانون في جامعة "دورهام" في بريطانيا، وحصلت على شهادة البكالورويس في الحقوق بمرتبة الشرف عام 2008.

تلقت العزاز تدريب في المحاماة في دبي والكويت وإيطاليا وسويسرا ومعهد إنسياد للدراسات العليا.

وعملت في إدارة الأعمال في فونتينبلو بفرنسا ونيويورك، في مجالات الرعاية الصحية والطيران والدفاع والأوراق المالية والاتصالات، وقدمت محاضرات في جامعتي هارفارد ويسترن نيو إنغلاند في أمريكا.

وتولت منصب مديرة العقود في صندوق الاستثمارات العامة في الرياض ومنصب مساعدة ومستشارة بشركتي بيكر آند ميكنزي "فينسون آند ال كينز" في الولايات المتحدة الأمريكية. وشغلت العزاز مناصب المستشارة في مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومديرة الصفقات التجارية في المجلس.

وتم اختيار العزاز ضمن قائمة أقوى 100 سيدة أعمال من قبل مجلة فوربس الشرق الأوسط، وذلك في العام 2020.

وفي 3 يوليو 2022، صدر أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بتعيين العزاز نائبة للأمين العام لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

المصدر: "عكاظ"