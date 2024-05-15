السعودية..الملك سلمان يصدر أوامر ملكية تشمل تعيينات وإعفاءات في الحرس الوطني والأمانة العامة للحكومة

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الأربعاء، عددا من الأوامر الملكية، تشمل تعيينات وإعفاءات في الحرس الوطني والأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بصدور عدد من الأوامر الملكية اليوم، جاء فيها:

- "أولا: يعين الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن عياف آل مقرن مستشارا خاصا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه".

- "أولا: يعفى الأستاذ عبد المحسن بن عبدالعزيز التويجري نائب وزير الحرس الوطني من منصبه.

ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه".



- "أولا: يكلف صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عبد العزيز بن عياف آل مقرن المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين القيام بعمل نائب وزير الحرس الوطني .

ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه".



- "أولا: يعين الأستاذ عبد المحسن بن عبد العزيز التويجري مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه".



- "أولا: يعين الأستاذ خالد بن محمد بن عبد العزيز عبدالكريم أمينا عاما لمجلس الوزراء بمرتبة وزير .

ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه".

- "أولاً : تعفى الأستاذة الشيهانه بنت صالح بن عبدالله العزاز نائب الأمين العام لمجلس الوزراء من منصبها.

ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه".

- "أولا: تعين الأستاذة الشيهانه بنت صالح بن عبدالله العزاز مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه".

- "أولا: يعين الأستاذ مازن بن تركي بن عبدالله السديري مستشارا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه".

- "أولا: يعين المهندس سامي بن عبد الله مقيم نائباً لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة.

ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه".



- "أولا: يعين الأستاذ الربدي بن فهد بن عبد العزيز الربدي رئيسا لمكتب إدارة البيانات الوطنية بالمرتبة الممتازة.

ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه".

- "أولا: يعين الأستاذ عبد المحسن بن سعد بن عبد المحسن الخلف نائبا لوزير المالية بالمرتبة الممتازة.

ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه".

- "أولا: يعين الأستاذ عبد العزيز بن سعود بن عبد العزيز الدحيم مساعدا لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة.

ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه".



- "أولا: يعين الدكتور عبد الله بن علي بن محمد الأحمري مساعدا لوزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير بالمرتبة الممتازة.

ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه".

- "أولا: يعين المهندس أنس بن عبد الله بن حمد الصليع مساعدا لوزير السياحة بالمرتبة الممتازة.

ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه".





المصدر: "واس"