مصر.. صاحب أغنية "الحاج إبراهيم العرجاني يا فخر السيناوية" يهديها للسيسي بكلمات جديدة

كشف الفنان باسل الترباني، صاحب أغنية "الحاج إبراهيم العرجاني يا فخر السيناوية" التي تصدرت الترند خلال الفترة الماضية عن عمل جديد بنفس الألحان بكلمات جديدة مهداة للرئيس السيسي.

إقرأ المزيد

وقال: "بما إن أغنية الحاج إبراهيم العرجاني يا فخر السيناوية انجذب لها الكثير على مستوى الجمهورية فحبيت أعمل أغنية لها نسختين، النسخة الأولى نفس اللون لون البادية، والنسخة الثانية اللون الشعبي لأجل أهل مصر، والكلمات ترحيب وإهداء للرئيس السيسي والشعب المصري ومش هننسى شيخنا إبراهيم العرجاني.

وأضاف الترباني "خلال تصريحات متداولة على السوشيال ميديا: "الفضل الأول للجيش والقائد الأعلى للقوات المسلحة رئيسنا عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته، فالجيش قدم شهداء وجرحى، أنا كفنان من واجبى أقدم الدور الذى يتوجب عليا فأنا الشيء اللى أقدر أقدمه لوطن مصر وسيناء ولأبناء قبيلتي قصائد شعر وأغاني".

وتابع: "لا ننسى الداعم الكبير لاتحاد قبائل سيناء الذى كان موجود بنفسه وهو الشهيد سالم لافى والشهيد راشد أبو عقلة، وهذه أسماء الكبار، شهداء من القبائل لهم بصمة في جهود تطهير سيناء من الإرهاب".

ولفت إلى أن أغنية "الحاج إبراهيم العرجاني" كانت مهداة لاتحاد قبائل سيناء والمجموعات المقاتلة من أبناء قبائل سيناء، والشيخ إبراهيم العرجانى أكبر داعم لاتحاد قبائل سيناء بكل ما يقدر عليه، وصل الأمر إن أقرب الناس إليه قدموا شهداء وجرحى، وناس منازلهم راحت".

واستكمل صاحب أغنية الحاج إبراهيم العرجاني يا فخر السيناوية: "كل فنان هدفه الوصول لقمة الشهرة والمجد والناس كلها تعرفه، وانى أكون معروف لدى الشعب المصري وهذا شيء أتشرف بيه".

المصدر: القاهرة 24