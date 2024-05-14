السعودية.. كمين أمني للقبض على مقيمين مصريين والكشف عن السبب (فيديو)

عرض الأمن العام السعودي مقطع فيديو يوثق إعداد كمين أمني للقبض على مقيمين مصريين مخالفين لنظام الإقامة، كاشفا عن جريمتهما.

ونشر الأمن العام السعودي مقطع فيديو يوثق قيام إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض بالقبض على مقيمين مخالفين لنظام الإقامة، لترويجهما حملات حج وهمية بغرض النصب والاحتيال.

وأبان مقطع الفيديو رجل أمن يقوم بالاتصال بأحد المخالفين، حيث أخبره أنه قرأ إعلانا عن الحج بدون تصريح، وسأله عن التكلفة، وأخبره المخالف أن التكلفة 3 آلاف ريال للفرد الواحد، وحاول رجل الأمن التفاوض معه فطلب منه الحضور إلى المكتب والتحدث معه.

هذا وتوجه رجل الأمن إلى المكتب وتحدث مرة أخرى مع المخالف حول الحج بدون تصريح، وأوضح الأخير مجددا أن التكلفة 3 آلاف ريال، حيث أنه أثناء ذلك، تمت مداهمة المكتب للقبض على المخالفين.

📹 | إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض تقبض على مقيمين مخالفين لنظام الإقامة لترويجهما حملات حج وهمية بغرض النصب والاحتيال. pic.twitter.com/m7Y5G1wEkk — الأمن العام (@security_gov) May 14, 2024

وقال الأمن العام في بيان له: "قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مقيمين مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية المصرية، لترويجهما حملات حج وهمية في مكتب للنقل البري بادعاء توفير سكن ووسائل نقل إلى المشاعر المقدسة، وذلك بغرض النصب والاحتيال، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة".

إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض تقبض على مقيمين مخالفين لنظام الإقامة لترويجهما حملات حج وهمية بغرض النصب والاحتيال. pic.twitter.com/PWueAMzTMa — الأمن العام (@security_gov) May 14, 2024

المصدر: RT