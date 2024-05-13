"بالأشعة فوق البنفسجية".. السعودية توضح تفاصيل ومراحل تنقية ماء زمزم قبل استعماله

أعلنت الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي عن توفير مختبر ذي تقنية عالية لتحليل ماء زمزم في جميع المراحل للتأكد من نظافته وخلوه من الملوثات.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وفرت مختبرا لتحليل ماء زمزم ويتولى الإشراف على جميع مراحل التعقيم بهدف تأمين نظافة مياه زمزم وخلوها من الملوثات.

وحسب "واس"، يتم تعقيم مياه زمزم بالأشعة فوق البنفسجية دون إضافة أي مواد كيماوية لضمان عدم تغير لون ماء زمزم أو طعمه أو رائحته، ويصل مستوى التعقيم من البكتيريا والفيروسات إلى نسبة 99.77%، والكيلوواط الواحد من الكهـرباء يقوم بتعقيم 12000 غالون من الماء.

وأوضحت "واس" أنه حفاظا على سلامة مياه زمزم، تتخذ مجموعة من الإجراءات منها ضخ مياه زمزم المباركة من بئر زمزم في دائرة مغلقة عبر مواسير لا تصدأ (استانليس استيل) إلى خزانات مغلقة تماما معالجة كيميائيا لمنع حدوث أي تفاعل كيميائي أو أي نشاط بكتريولوجي بين مكونات مياه زمزم، والخزانات مارة قبل تخزينها بمرشحات (فلاتر) تحجز الرمال والشوائب ، ثم تمر على أجهزة التعقيم المبدئية، وعند ضخ ماء زمزم المبارك من الخزان إلى المسجد الحرم لاستعمالها يتم مرورها من خلال مرشحات (فلاتر) لحجز أي رواسب، ثم يجري تعقيمها بالأشعة فوق البنفسجية مرة أخرى، لتنقل إلى المسجد الحرام عبر مواسير لا تصدأ (استانليس أستيل)، كما يتم إجراء التحاليل اللازمة لمياه زمزم في مختبرات الهيئة المخصصة لتحاليل مياه زمزم (كيميائيا وبكتريولوجيا) قبل استعمالها من قبل مرتادي بيت الله الحرام ، وذلك للكشف عن أي ملوثات كيمائية أو بكتريولوجية.

وتشترط الهيئة توفر شهادات صحية لجميع العاملين في السقيا، وذلك للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية ومن نظافة القواعد التي توضع عليها الحافظات بصفة مستمرة بإشراف الإدارة وتعبئة الحافظات وتوزيعها في أرجاء المسجد الحرام والساحات بعد التأكد من نظافتها و تبديل الكاسات المستعملة ووضع كاسات بلاستيكية جديدة بدلا منها وصيانة ونظافة الخزانات حسب جدولة أسبوعية وشهرية وموسمية تنظم وفق الخطة المتبعة، وبأفضل الأساليب والوسائل المطلوبة، حسب "واس".

وذكرت "واس" أن إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام تتولى منذ إنشائها عام 1400 هجري (1979 و1980) الإشراف على بئر زمزم وتوفير مياه زمزم المبردة والعادية في الحافظات (الترامس)، وتعمل على نظافتها، وتزويدها بما يلزم من الأكواب البلاستيكية ، كما تقوم بتأمين نظافة وغسيل المشربيات ومتابعة درجة البرودة في المشربيات، فيما يصل عـدد الحـافظات بالمسجد الحرام إلى أكثر من 20000 حافظة تزيد في شهر رمضان المبارك وموسم الحج، إضافة إلى المشربيات المنتشرة بالمسجد الحرام والساحات المحيطة به، ويبلغ عـدد صنابير سقيا زمزم 1073 صنبورا إضافة إلى 223 برميلا، يتم توفيرها في رمضان وموسم الحج ويتم تبريد مياه زمزم بمحطة التبريد بالقشاشية.

المصدر: "واس"