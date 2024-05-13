العراق.. الكشف عن حيثيات وفاة المتحول "جوجو دعارة"

كشفت السلطات العراقية عن حيثيات وفاة المتحول جنسيا عبد الله عبد الأمير والمعروف بـ"جوجو دعارة"، داخل سجن في العاصمة بغداد، بعد عامين من اعتقاله بتهمة الدعارة والابتزاز.

وفي تصريحات لوكالة "شفق نيوز"، أوضح المتحدث باسم وزارة العدل العراقية أحمد لعيبي أن "جوجو سقط مغشيا عليه في البدء بباب قسم الشرطة أثناء عملية تسليمه للنظر بقضية حكم جديدة، بخلاف قضيته الأولى والمسجون بسببها ل15 عاما".

وأشار لعيبي إلى أنه "تم نقله (جوجو) مباشرة إلى المركز الصحي، ليتبين وفاته، وبعدها تم اتخاذ الإجراءات الأصولية وإرساله للطلب العدلي لإجراء عملية التشريح لتبيان سبب الوفاة".

وشدد المتحدث نفسه على أن "أي حديث عن سبب الوفاة سابق لأوانه، بخاصة الإشارة لتعاطيه كميات من مواد مخدرة أودت بحياته"،موضحا أن "المعطيات الأولية لوفاته قد تكون تعرضه لسكتة قلبية".

واستطرد متحدثا عن فترة سجن "جوجو" وظروفه: "كان معزولا بغرفة خاصة، لا مع الرجال او النساء، بسبب وضعه النفسي والجسماني، وكان يخضع للعلاج على يد طبيب نفسي وعصبي بشكل أسبوعي".

وكانت قد أفادت وسائل إعلام عراقية يوم الأحد بوفاة المتحول جنسيا عبد الله عبد الأمير المعروف بـ "جوجو دعارة" داخل أحد السجون في بغداد.

المصدر: "شفق نيوز"