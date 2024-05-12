العراق.. وفاة المتحول "جوجو دعارة" داخل أحد سجون العاصمة بغداد

أفادت وسائل إعلام عراقية اليوم الأحد بوفاة المتحول جنسيا عبد الله عبد الأمير المعروف بـ "جوجو دعارة" داخل أحد السجون في بغداد.





وتداولت وسائل اعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن وفاة المتحول المشهور"جوجو" والمحكوم بالسجن لمدة 15 عاما، داخل أحد سجون وزارة العدل.

وذكرت وسائل الإعلام نقلا عن مصادر أمنية لم تسمها، أن المتحول المدعو "جوجو دعارة" توفي داخل سجن العدالة السابع، فيما تضاربت المعلومات عن سبب الوفاة، حيث تشير بعض المعلومات إلى أن وفاته جرت في ظروف غامضة، فيما قال آخرون إنه توفي بسكتة قلبية.

وفاة عبد الله عبد الأمير المعروف بـ "جوجو دعارة" داخل أحد السجون في #بغداد#الشرقية_نيوزpic.twitter.com/nnALnEbzES — AlSharqiya TV - قناة الشرقية (@alsharqiyatv) May 12, 2024

وكان قد اعتقل المتحول "جوجو" عام 2022 وتم الحكم عليه حينها بالسجن لمدة 15 عاما، بتهمة الدعارة وابتزاز بلوغرات مشهورات.

المصدر: RT