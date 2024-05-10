تفاصيل جديدة في قضية مقتل البلوغر العراقية "أم فهد"

ناشدت والدة مصفف الشعر المتهم بقتل البلوغر العراقية الشهيرة غفران مهدي سوادي المعروفة بـ"أم فهد" الإفراج عنه، مؤكدة براءته من دمها.

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وفي مقابلة مع "العربية"، تساءلت والدة الشاب المتهم هيثم باسم حسن: "بعمرك سمعت عن قاتل يكتشف ويلقى القبض عليه في 5 دقائق"، مضيفة أن ابنها في لحظة مقتل "أم فهد" نشر ستوري على تطبيق "إنستغرام"، يظهر فيها وهو يصفف شعر البلوغر.



وأضافت أن شقيق "أم فهد" اعترف وشدد على أن ابنها الموقوف بريء. من جانبه، أوضح شقيق المتهم، أن أخيه خرج من الصالون فور علمه بالحادث، ليلقى القبض عليه بسرعة لمجرد تشابه لباسه (قميص أسود) مع لباس القاتل.

وتابع أن العائلة لا تعرف شيئا عن ابنها حتى الآن، مشيرا إلى أنه نقل إلى عدة سجون.

وتوفيت "أم فهد" الشهيرة بصناعة محتوى جريء على وسائل التواصل الاجتماعي، إثر إطلاق النار عليها من طرف أحد المسلحين حيث هاجمها في سيارتها بينما كانت تستعد لمغادرتها أمام منزلها في منطقة مزيونة وسط العاصمة بغداد، مثلما أظهر مقطع فيديو كاميرات المراقبة.

المصدر: وكالات