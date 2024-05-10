 
مباشر
عاجل
كتائب القسام تقصف مجددا مدينة بئر السبع بعدد من الصواريخ

تفاصيل جديدة في قضية مقتل البلوغر العراقية "أم فهد"

مجتمع

تفاصيل جديدة في قضية مقتل البلوغر العراقية
أم فهد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xih0

ناشدت والدة مصفف الشعر المتهم بقتل البلوغر العراقية الشهيرة غفران مهدي سوادي المعروفة بـ"أم فهد" الإفراج عنه، مؤكدة براءته من دمها.

إقرأ المزيد
صورة مسربة لجثة
صورة مسربة لجثة "أم فهد العراقية" عارية بالكامل تفجر غضب السوشيال ميديا

وفي مقابلة مع "العربية"، تساءلت والدة الشاب المتهم هيثم باسم حسن: "بعمرك سمعت عن قاتل يكتشف ويلقى القبض عليه في 5 دقائق"، مضيفة أن ابنها في لحظة مقتل "أم فهد" نشر ستوري على تطبيق "إنستغرام"، يظهر فيها وهو يصفف شعر البلوغر.

وأضافت أن شقيق "أم فهد" اعترف وشدد على أن ابنها الموقوف بريء. من جانبه، أوضح شقيق المتهم، أن أخيه خرج من الصالون فور علمه بالحادث، ليلقى القبض عليه بسرعة لمجرد تشابه لباسه (قميص أسود) مع لباس القاتل.

وتابع أن العائلة لا تعرف شيئا عن ابنها حتى الآن، مشيرا إلى أنه نقل إلى عدة سجون.

وتوفيت "أم فهد" الشهيرة بصناعة محتوى جريء على وسائل التواصل الاجتماعي، إثر إطلاق النار عليها من طرف أحد المسلحين حيث هاجمها في سيارتها بينما كانت تستعد لمغادرتها أمام منزلها في منطقة مزيونة وسط العاصمة بغداد، مثلما أظهر مقطع فيديو كاميرات المراقبة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روسيا تحيي الذكرى الـ79 للنصر على النازية بعرض عسكري في الساحة الحمراء (فيديوهات)