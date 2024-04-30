صورة مسربة لجثة "أم فهد العراقية" عارية بالكامل تفجر غضب السوشيال ميديا

أثارت صور مسربة لجثة المشهورة العراقية أم فهد واسمها غفران مهدي سوادي، عارية بالكامل غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وقال نشطاء إنه يتم تداول صور لجثة أم فهد في مجموعات خاصة على "واتساب" بالعراق، بعد تصويرها وهي عارية والتركيز على أماكن حساسة في جسدها، داخل مصلحة الطب العدلي.

وأكد حساب "وزير عراقي" الموثق والشهير على منصة "إكس" معلومات تسريب صور جثة أم فهد قائلا: "بعد وصول جثة المغدورة أم فهد الى المستشفى، الطبيب المختص في الطب العدلي الذي فحص الجثة وعاينها ووقع على ورقة شهادة الوفاة، قام بتصوير الضحية وهي عارية ونقلها إلى أصدقاء له لتنتشر الصور".

بعد وصول جثة المغدورة أم فهد الى المستشفى , الطبيب المختص في الطب العدلي الذي فحص الجثة وعاينها ووقع على ورقة شهادة الوفاة, قام بتصوير الضحية وهي عارية ونقلها الى اصدقاء له لتنتشر الصور .. ليلة أمس وصلت لي صورة لوشم على صدر الضحية وهي متوفية وعلى "السدية" في الطب العدلي, الآن… — وزير عراقي (@IraqiWazir) April 29, 2024

وأضاف: "ليلة أمس وصلت لي صورة لوشم على صدر الضحية وهي متوفية وعلى السدية في الطب العدلي، الآن وصلت لي صور أفضع منها، قام الطبيب بتصوير صدرها بالكامل وصور لمناطق حساسة من جسمها وصورة للظهر وأما أسفل الظهر بالكامل .. وقام بتصوير كل الجسم وهي عارية".

شاهدتُ صورة تخص المدعوة أم فهد أثناء ما يبدو أنه عملية فحص طبي أو تشريح بعد الحادثة التي أودت بها.



الصورة أخذت لوشم على صدر الضحية!!



أي سفالة وسخافة واستهتار يدفع إنسان لتصوير أخيه بهذه الطريقة؟ أي وحوش نعيش معهم؟ أي بشر ننسب إليهم كشعب واحد؟!



ماحدث خلال هذه الفترة في البلاد… pic.twitter.com/karC8W5jFZ — Rusly Al-Maliki 🇮🇶 رسلي المالكي (@RusslyA) April 28, 2024

وأثارت الواقعة موجة من الغضب طالت السلطات العراقية ومصلحة الطب العدلي، وسط مطالبات بسرعة القبض على مرتكب هذا الفعل الشنيع ومحاسبته.

وتوفيت أم فهد الشهيرة بصناعة محتوى جريء على وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة الماضي، إثر إطلاق النار عليها من طرف أحد المسلحين، هاجمها في سيارتها بينما كانت تستعد لمغادرتها أمام منزلها في منطقة مزيونة وسط العاصمة بغداد، مثلما أظهر مقطع فيديو كاميرات المراقبة.

ما اكتفيتوا بالسخرية من مقـ.. تلها والتشمت بيها رغم راحت لدار حقها



وصلت بيكم المرحلة تصورون جسم #ام_فهد اثناء وجودها بالادلة الجنائية هاي كارثة بحق الانسانية!!

وين حرمة الميـ.. ـت وشلون كدر يدخل لهذا المكان ويلتقط الصور بلا حسيب ولا رقيب pic.twitter.com/u3Jh5JUqw5 — يوسف سيرجو - Youssef Sergo (@Youss_ef_7) April 29, 2024

وزير عراقي مغردا على نشر فيديو تشريح جثة أم فهد

التعليق / نحن نعيش فترة مظلمة انعدمت المهنية والأخلاق والشرف والوطنية pic.twitter.com/nPBNcNlKPv — حمزة الشوقي Hamza alshawqi (@Hamzaalshawqi) April 29, 2024

العثور على جثة "ام فهد" مقتولة اثر هجوم مسلح استهدف عجلتها نوع كاديلاك واصابة فتاة اخرى كانت برفقتها في منطقة زيونة ببغداد. pic.twitter.com/0GBJAZxpLg — كريم التميمي🇮🇶 (@kareem1altamimi) April 26, 2024

المصدر: RT