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السعودية.. القبض على مقيمة لتوثيقها ونشرها محتوى مرئيا مخلا بالآداب العامة والكشف عن جنسيتها (فيديو)

مجتمع

السعودية.. القبض على مقيمة لتوثيقها ونشرها محتوى مرئيا مخلا بالآداب العامة والكشف عن جنسيتها (فيديو)
Sputnik
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أعلن الامن العام السعودي أن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض قبضت على مقيمة لتوثيقها ونشرها محتوى مرئيا "مخلا بالآداب العامة".

وقال الأمن العام في بيان له: "قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مقيمة من الجنسية السورية، ظهرت في محتوى مرئي مخل بالآداب العامة، ونشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، وإحالتها إلى النيابة العامة".

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ونشرت صفحة "تم القبض" الموثقة على منصة "إكس"، مقطع الفيديو، حيث ظهرت الفتاة وهي تخبئ وجهها وتحمل سلاحا رشاشا في سيارة.

وأثار مقطع الفيديو تفاعلا كبيرا، وسط تأكيد قبض السلطات على الفتاة الظاهرة فيه، حيث قال أحدهم معلقا: "يعطيهم العافية..حلو السوشال ميديا كلها قلة أدب..خلوهم يتعاقبون"، وأضاف آخر: "الله المستعان بس وعساهم على القوة أبطالنا".

السعودية.. القبض على مقيمة لتوثيقها ونشرها محتوى مرئيا مخلا بالآداب العامة والكشف عن جنسيتها (فيديو)

المصدر: RT

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