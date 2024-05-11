السعودية.. شرطة مكة تقبض على مواطن تركي بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول أثار تفاعلا كبيرا (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو يظهر رجلا يقوم بإحراق مركبتين في مكة المكرمة، ما أثار غضبا كبيرا، فيما أعلنت السلطات القبض على المتهم كاشفة جنسيته.

وكان رواد وصفحات مواقع التواصل قد تناقلت مقطع فيديو يظهر واقعة إحراق المركبتين، ما أثار تفاعلا كبيرا، حيث هلق أحدهم قائلا: "حسبي الله ونعم الوكيل.. هذا إن دل على شيء فهو يدل على عدم التربية وعدم الخوف من الله..هذا بياخذ جزاه عاجلا أو آجلا".

حسبي الله ونعم الوكيل هذا أن دل على شئ فهو يدل على عدم التربية

وعدم الخوف من الله

هذا بياخذ جزه عاجل أو أجل — جهينه (@joh_at72) May 11, 2024

إقرأ المزيد

من جهته، أكد الأمن العام السعودي القبض على الشخص الظاهر في الفيديو، ونشر صورة من المقطع المتداول على في صفحته على منصة "إكس"، ويظهر فيه الشخص خلال عملية إحراق السيارتين.

وقال الأمن السعودي في بيانه: "قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيم من الجنسية التركية ظهر في محتوى مرئي يشعل النار في مركبتين متوقفتين في مكان عام".

وأكد الأمن العام أنه "جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".

شرطة منطقة مكة المكرمة تقبض على مقيم لإشعاله النار في مركبتين في مكان عام pic.twitter.com/YQHv0O2dR9 — الأمن العام (@security_gov) May 11, 2024

المصدر: RT