 
مباشر

السعودية.. شرطة مكة تقبض على مواطن تركي بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول أثار تفاعلا كبيرا (فيديو)

مجتمع

السعودية.. شرطة مكة تقبض على مواطن تركي بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول أثار تفاعلا كبيرا (فيديو)
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xiow

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو يظهر رجلا يقوم بإحراق مركبتين في مكة المكرمة، ما أثار غضبا كبيرا، فيما أعلنت السلطات القبض على المتهم كاشفة جنسيته.

وكان رواد وصفحات مواقع التواصل قد تناقلت مقطع فيديو يظهر واقعة إحراق المركبتين، ما أثار تفاعلا كبيرا، حيث هلق أحدهم قائلا: "حسبي الله ونعم الوكيل.. هذا إن دل على شيء فهو يدل على عدم التربية وعدم الخوف من الله..هذا بياخذ جزاه عاجلا أو آجلا".

السعودية.. شرطة مكة تقبض على مواطن تركي بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول أثار تفاعلا كبيرا (فيديو)
إقرأ المزيد
السعودية.. بيان من الداخلية بشأن إعدام أجنبي والكشف عن جريمته وجنسيته
السعودية.. بيان من الداخلية بشأن إعدام أجنبي والكشف عن جريمته وجنسيته

من جهته، أكد الأمن العام السعودي القبض على الشخص الظاهر في الفيديو، ونشر صورة من المقطع المتداول على في صفحته على منصة "إكس"، ويظهر فيه الشخص خلال عملية إحراق السيارتين.

وقال الأمن السعودي في بيانه: "قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيم من الجنسية التركية ظهر في محتوى مرئي يشعل النار في مركبتين متوقفتين في مكان عام".

وأكد الأمن العام أنه "جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روسيا تحيي الذكرى الـ79 للنصر على النازية بعرض عسكري في الساحة الحمراء (فيديوهات)