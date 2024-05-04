بعد وصوله مصر.. أول تعليق من "زلزال الصعيد" صاحب واقعة "فيديو الكعبة"

قال "البلوغر" المصري عبد الرحمن عبد الرحيم المعروف بـ"زلزال الصعيد" لدى عودته إلى مصر بعد أن أطلقت السلطات السعودية سراحه، إن رؤيته لأسرته ووالدته أهم شيء في حياته.

وأضاف "زلزال الصعيد" في تصريحات لموقع "القاهرة 24" أن السلطات السعودية أفرجت عنه يوم الخميس الماضي بعد أن ألقت القبض عليه لنشره فيديو على "تيك توك" يحمل علم فلسطين في الكعبة.

وأوضحت مصادر للموقع المصري أن تهمته كانت "رفع علم أجنبي على أراضي السعودية" وهو فعل مجرم في المملكة.

وتم القبض على عبد الرحمن أثناء أدائه لمناسك العمرة رفقة والداته في أكتوبر عام 2023 بعد أحدث الـ 7 من أكتوبر، حيث صور فيديو من داخل الحرم المكي لدعم القضية الفلسطينية وبعدها بساعات قليلة تم القبض عليه.

ويعتبر "زلزال الصعيد" من أحد مشاهير "تيك توك" حيث يتابعه نحو مليون و700 ألف شخص.

المصدر: "القاهرة 24"