مصر.. القبض على المتهم بالتعدي على قطة في محافظة بورسعيد

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية يوم السبت أحد الأشخاص بعد تداول مقطع فيديو يتضمن قيامه بضرب قطة في محافظة بورسعيد، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على قطة، وتم ضبط مرتكب الواقعة المقيم بدائرة قسم شرطة الزهور ببورسعيد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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هذا ورصدت الأجهزة الأمنية في وقت سابق، تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي، متضمنا قيام أحد الأشخاص بالتعدي على كلب وتعذيبه بشرفة شقة بأحد العقارات بمنطقة مدينة نصر في القاهرة.

وتم تحديد مرتكب الواقعة وضبطه، حيث كانت بحوزته كمية من المخدرات، كما أقر أنه تعدى على الكلب الخاص به بالضرب باستخدام عصا خشبية حتى الوفاة لعدم الاستجابة لأوامره، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجاني.

المصدر: وسائل إعلام مصرية