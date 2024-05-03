مصر.. أب يذبح طفلته ذات الـ3 أعوام

أقدم أب مصري على ذبح طفلته ذات الـ 3 أعوام، داخل غرفتها بقرية ديروط الشريف بمحافظة أسيوط في الصعيد، في حين ألقت الجهات الأمنية القبض على المتهم بعد تلقيها بلاغا بالواقعة.

وفي تفاصيل الجريمة المروعة التي هزت محافظة أسيوط، تلقى مدير أمن المنطقة، إخطارا من المباحث الجنائية بمركز ديروط، يفيد بـ"مصرع الطفلة "قمر" 3 سنوات داخل منزلها مذبوحة ووجود شبهة جنائية".

وأشارت التحريات الأولية إلى "قيام الأب بذبح طفلته تحت تأثير تعاطيه المواد المخدرة.

وألقت الجهات الأمنية القبض على المتهم وتحفظت على السلاح المستخدم "سكين" في الجريمة.

المصدر: "المصري اليوم"