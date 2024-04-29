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مصري ينتقم من مقر عمله بعد فصله منه

مجتمع

مصري ينتقم من مقر عمله بعد فصله منه
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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في مصر ملابسات نشوب حريق في صيدلية بمنطقة الشروق.

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بالفحص وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل توصيل طلبات سابق بالصيدلية وشقيقه، مقيمان بمحافظة الشرقية. 

وأوضحت التحريات الأولية أنه عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية تم ضبطهما وبحوزتهما دراجة نارية ملك أحدهما وبمواجهتهما اعترف العامل بارتكاب الواقعة باستخدام "مادة تساعد على الاشتعال" لوجود خلافات مع مدير الصيدلية والعاملين بها لقيامهم بفصله من العمل.

وأضاف بإقتصار دور المتهم الثانى على انتظاره بجوار الدراجة النارية لتسهيل هروبه عقب إرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصدر: القاهرة 24

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