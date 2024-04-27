السعودية.. تفاعل على مقطع فيديو يوثق "بطولة" مواطن في إنقاذ شباب علقوا في السيول (فيديو)

أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بعملية إنفاذ وصفت بـ"البطولية" وقام بها المواطن عايض الأكلبي في وادي جعبه ببيشة، حيث استطاع انتشال شباب علقوا داخل السيل.

وأبان مقطع فيديو متداول المواطن عايض الأكلبي وهو يقود جرافة ويقترب من الشباب الذين علقوا في مجرى السيل، فيما ساعدهم شخصان على الصعود على مقدمة الجرافة.

وأبان الفيديو المواطن وهو يسحب الشباب ويقاوم قوة اندفاع مجرى السيل، وتمكن من الخروج بهم بأمان، فيما تجمع عدد من المواطنين يتابعون عملية الإنقاذ، وسمع صوت شخص يقول لقائد الجرافة: "بيض الله وجهك".

كفو الله يبيض وجهه 🤍

شهامه وقوة قلب ورجولة و مهارة في السواقة بما تعنية الكلمة — عبدالله (@A050j) April 27, 2024

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وتفاعل النشطاء مع مقطع الفيديو، مشيدين بما قام به المواطن السعودي، حيث كتب أحدهم معلقا: "كفو..الله يبيض وجهه.. شهامة وقوة قلب ورجولة ومهارة في السواقة بما تعنية الكلمة"، وأضاف آخر: "الله يكتب أجرة ويبيض وجهه وييسر أمره ويحقق له ما يتمنى".

في حين لم يتم التأكد من تاريخ الفيديو.

المصدر: RT