السعودية.. أمير جازان يكرم "بطلين" بعد تمكنهما من إنقاذ أسرة احتجزتها السيول (فيديو + صورة)

كرم أمير منطقة جازان السعودية الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، مواطنين "بطلين"، بعد تمكنهما الأسبوع الحالي من إنقاذ أسرة احتجزتها السيول بأحد أودية محافظة الريث.

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وقام الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، بحضور الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد، نائب أمير منطقة جازان، بتكريم المواطنين "عبد الله الريثي وحسن الريثي" على تصرفهما "البطولي".

ونوه أمير جازان بالدور البطولي المساند لجهود فرق الدفاع المدني، الذي قام به المواطنان وأسهم في إنقاذ الأسرة المحتجزة في السيول، مؤكدا أن ذلك ليس بمستغرب على المواطنين وجميع أبناء الشعب السعودي النبيل، وأن ما قاما به جاء انطلاقا من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، في حفظ النفس الإنسانية، وكل ما يسهم في درء الضرر عنها، ومن خلال التعاون مع الجهات المعنية في عمليات الإنقاذ في كل ما يضمن السلامة للجميع.

من جهتهما، قدم المواطنان "عبد الله وحسن الريثي" شكرهما للأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز على هذه اللفتة وهذا التكريم، ما تعد امتدادا لرعاية ودعم وتشجيع القيادة الرشيدة لأبنائها المواطنين.

هذا وحضر التكريم مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان العميد سلطان القحطاني.

أمير منطقة جازان يكرم مواطنين أنقذا أسرة احتجزتها السيول بمحافظة الريث.https://t.co/ZG6MaOI22i#واس_عامpic.twitter.com/gZ0rgFPB0C — واس العام (@SPAregions) April 2, 2024

وكان قد أظهر مقطع فيديو جرى تداوله بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، لحظة إنقاذ عدد من الأشخاص من السيول في جازان والباحة.

وأبان الفيديو سيارة عالقة وبداخلها أسرة برفقتها طفلان، فيما اقترب الشابان عبد الله وحسن الريثي منهم وساعدوهم على الخروج من السيارة والاحتماء من السيول بالصعود على الصخور فيما أشاد النشطاء بـ"شهامة" الشابين، وأثنوا على مساعدتهما للعائلة.

المصدر: "واس"