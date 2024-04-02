شيخ سعودي يقدم هدية قيمة لمواطن على موقفه البطولي في إنقاذ طفل من موت محقق" (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق استضافة الشيخ السعودي هزاع أبا الروس للمواطن "البطل" عبد الله مدلول العنزي، عقب إنقاذه طفلا بطريقة مدهشة.

وأظهر مقطع الفيديو تقديم الشيخ هزاع للعنزي مكافأة وسيف تراثي وبشت وعطر العود وخيل عربية أصيلة.

من جهته، أعرب العنزي عن شكره لمستضيفيه، مؤكدا أنه لم يفعل سوى الواجب، فيما أشاد أبا الروس والحضور بتصرف العنزي البطولي وأن الهدايا أقل مما يستحق.

تعيش وتعطي وانت بخير وصحه وعافيه كفو تنطح كفو يا ابا الروس الجميشي ..



ويستاهل البطل عبدالله مدلول #هزاع_ابالروسpic.twitter.com/nkbQ11d6Fl — الصّعَل (@Aldahmashii) April 2, 2024

وكانت مواقع التواصل في المملكة قد ضجت بمقطع فيديو يظهر إقدام عبد الله العنزي على صد مركبة كانت بطريقها لدهس طفل، بسيارته، في موقف وصف بـ"البطولي".

وأنا أعيد مشاهدة مقطع #عبدالله_مدلول_العنزي ، وأتابع السيناريو الذي قام به :

- أعاق السيارة المسرعة .

- ثم نزل مسرعا وحضن الطفل .

- ثم ذهب لصاحب السيارة التي أعاقها ليطمئن عليه .



أي حنان أبوي أي شجاعة أي قوة قلب أي إنسانية تملكها يا عبدالله . pic.twitter.com/38VhnlBFlh — فرويد . Freud (@FreudKsa) March 31, 2024

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المصدر: RT