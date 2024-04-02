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شيخ سعودي يقدم هدية قيمة لمواطن على موقفه البطولي في إنقاذ طفل من موت محقق" (فيديو)

مجتمع

شيخ سعودي يقدم هدية قيمة لمواطن على موقفه البطولي في إنقاذ طفل من موت محقق
Globallookpress
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق استضافة الشيخ السعودي هزاع أبا الروس للمواطن "البطل" عبد الله مدلول العنزي، عقب إنقاذه طفلا بطريقة مدهشة.

وأظهر مقطع الفيديو تقديم الشيخ هزاع للعنزي مكافأة وسيف تراثي وبشت وعطر العود وخيل عربية أصيلة.

من جهته، أعرب العنزي عن شكره لمستضيفيه، مؤكدا أنه لم يفعل سوى الواجب، فيما أشاد أبا الروس والحضور بتصرف العنزي البطولي وأن الهدايا أقل مما يستحق.

وكانت مواقع التواصل في المملكة قد ضجت بمقطع فيديو يظهر إقدام عبد الله العنزي على صد مركبة كانت بطريقها لدهس طفل، بسيارته، في موقف وصف بـ"البطولي".

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المصدر: RT

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