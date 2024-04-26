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السعودية.. مقطع فيديو يوثق لحظة انفجار "قدر ضغط" في منزل وتسببه في كارثة لصاحبه (فيديو)

مجتمع

السعودية.. مقطع فيديو يوثق لحظة انفجار
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماع في السعودية مقطع فيديو يظهر لحظة انفجار "قدر ضغط" للطبخ، مما أدى إلى إصابات بالغة بصاحبه الذي كان داخل المطبخ.

وفي حسابه على منصة "إكس"، كشف الناشط "فالح بن صقر" تفاصيل الواقعة، حيث كتب:  "الحذر ثم الحذر من قدور الضغط.. حادث انفجار قدر الضغط للأخ العزيز عبد العزيز كمال".

وأضاف: "وجهه كله حروق من الدرجة الأولى.. مع الانفجار، الماء الحار حرق الحنجرة وسبب له نزيف، ويده اليسار محترقه مع بطنه وفخذه وعنده 3 ضلوع مكسوره..الله يجمع له بين الاجر والعافيه، انتبهوا انتبهوا حفظكم الله".

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هذا وأظهر مقطع الفيديو صاحب المنزل وهو يقف أمام مجلى المطبخ ثم يطل على قدر الضغط الذي بدا ضخم الحجم، وفي لحظة ينفجر القدر في وجهه ويغطي الدخان الكثيف على المشهد.

المصدر: RT

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