السعودية.. فيديو لشخص تنكر بزي نسائي يثير جدلا والأمن يتحرك (فيديو)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية مساء يوم الجمعة أن دوريات الأمن بمنطقة الرياض ضبطت شخصا لتنكره بزي نسائي، عقب انتشار فيديو للواقعة أثار جدلا كبيرا.

وقال الأمن العام السعودي في بيان له: "ضبطت دوريات الأمن بمنطقة الرياض شخصاً ظهر في محتوى مرئي متنكراً بزي نسائي في وسيلة نقل عام"، مضيفا: "وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه".

دوريات الأمن بمنطقة الرياض تضبط شخصًا لتنكره بزيّ نسائي pic.twitter.com/dmYW0FNmDa — الأمن العام (@security_gov) April 26, 2024

وكان قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الشاب المتنكر، ما أثار جدلا كبيرا، حيث أبدى العديد من النشطاء استغرابهم من تصرف هذا الشخص، وقال أحدهم معلقا: "وش فيه الا يصير بنت!".

وش فيه الا يصير بنت! — NASER (@Naser_mo7amm) April 26, 2024

بنات يقولون هذا ولد متنكر وداخل جامعة بنات في الرياض !!!!😳😳😳😳 pic.twitter.com/PaEqNCvxFf — SaudiVouge🇸🇦 (@SaudiVouge) April 25, 2024

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المصدر: RT