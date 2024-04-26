اغتيال بلوغر عراقية شهيرة وسط بغداد والداخلية تصدر بيانا توضيحيا (فيديو)

أفادت قناة "السومرية" نقلا عن مصدر محلي بأنه تم يوم الجمعة اغتيال الفاشنيستا والبلوغر المشهورة "أم فهد" في منطقة زيونة وسط العاصمة بغداد.

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ونقلت "السومرية" عن المصدر قوله إنه "تم اغتيال الفاشنيستا "ام فهد" باطلاق نار بمنطقة زيونة وسط بغداد".

هذا وأصدرت وزارة الداخلية في اليوم نفسه، توضيحا بشأن الانباء المتداولة عن القاء القبض على قاتل "أم فهد"، وقالت إنه "لا صحة للأنباء" التي تداولتها بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي عن إلقاء القبض على المشبه به في حادث مقتل امرأة معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي في منطقة زيونة بالعاصمة بغداد"، مؤكدة أن "التحقيقات ما زالت مستمرة وفي بدايتها".

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت انها "شكلت فريق عمل مختصاً لمعرفة ملابسات مقتل امرأة معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي على يد مجهولين في منطقة زيونة بالعاصمة بغداد" .

هذا وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قال ناشروه إنه يظهر لحظة اغتيال البلوغر الشهيرة.

فديو لحضة اغتيال ركن من أركان الدولة ..ام فهد pic.twitter.com/u88iJ2Eapw — 🇮🇶عراقية وافتخر🇮🇶 (@Alsundus6) April 26, 2024

المصدر: "السومرية"