العراق.. الداخلية تكشف تفاصيل مقتل البلوغر المتحول جنسيا "سمسم" وتعلن القبض على المتهم

أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الأربعاء، القبض على قاتل البلوغر العراقي المتحول جنسيا المعروف باسم "سمسم".

وكشف قائد شرطة محافظة الديوانية اللواء نجاح محمود سلطان عن إلقاء القبض على المتهم الذي أقدم على قتل البلوغر المعروف باسم "سمسم".

وقال اللواء نجاح محمود سلطان: "حال مقتل البلوغر الملقب بـ(سمسم) بالقرب من فلكة الجدارية، تم وعلى الفور تشكيل فريق عمل عالي المستوى لمتابعة الموضوع بإشرافنا شخصيا، ومتابعة مدير قسم مكافحة الإجرام العميد حسين رشاد، والجهود الكبيرة من قبل مدير قسم الأسرة العميد عدنان خلف، فضلا عن سرية سوات وعدد آخر من الضباط والمنتسبين".

وأضاف: "ونتيجة لتوفر المعلومات، وبعد عملية دقيقة تم القبض على المتهم الذي يعمل سائق أجرة كان يستقل عجلة نوع سايبا وقد اعترف بارتكابه الحادث بسبب خلاف حدث بينه وبين المجنى عليه الذي امتنع عن تسديد مبلغ الأجرة الذي تم الاتفاق عليه، والذي طلب ايصاله من منطقة حي العروبة إلى منطقة حولي الجامعة، فقام المتهم إثر ذلك بطعنه بواسطة سكين، حيث تم تصديق أقواله قضائيا تمهيدا لإحالته إلى المحكمة المختصة لينال جزائه العادل".

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وأوضحت قناة "السومرية" في وقت سابق أن الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي "المتحول جنسيا" والذي يدعى "سمسم"، تعرض يوم الخميس 15 فبراير 2024، لطعنات بالسكين في منطقة البطن بمحافظة الديوانية، ما أدى الى وفاته"، و"سمسم" يعد أحد الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق.

المصدر: RT + "سمسم"