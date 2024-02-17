مصر.. قرار قضائي جديد بحق "التيك توكر" الشهيرة صاحبة ترند "الشارع اللي وراه"

قرر قاضي المعارضات في مصر إخلاء سبيل "التيك توكر" سوزي الأردنية، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو تخالف قيم الأسرة المصرية وسب وقذف والدها خلال بث مباشر بتطبيق "تيك توك".

وقررت النيابة العامة الاستئناف على القرار، إذ نسبت النيابة للمتهمة سوزي الأردنية التي اشتهرت بترند "آه..في الشارع اللي وراه"، خدش الحياء العام، والتعدي على قيم الأسرة، وإساءة استخدام مواقع التواصل لارتكاب الجريمة الأولى.

وكان والد "التيك توكر" سوزي الأردنية قد عرض تفاصيل القبض عليها بمنطقة شبرا مصر بالقاهرة، وذلك بتهمة نشر فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تتعدى على القيم الأسرية المصرية".

وفي تصريحات لموقع "القاهرة 24"، قال والد سوزي الأردنية: "أحد المحامين قدم بلاغا ضد بنتي بعد ظهور تريند "الشارع اللي وراه"، واتهمها بالتعدي علي القيم الأسرية بعد ظهورها في بث مباشر على التيك توك، حيث حصلت مشادة بيني وبينها وقالت ليا "أه.. في الشارع اللي وراه"، وبعدها طلعت ترند والناس كانت بتهزر على الجملة دي".

وأضاف: "اتقبض على بنتي في منطقة شبرا مصر داخل أحد المطاعم، وأول مرة بنتي تتعرض لموقف زي كدا، ومن وقت ظهورها على التيك توك من سنتين ونص لحد دلوقتي مصدرش منها موقف مخالف، وأنا مسامحها على اللي حصل".

وأردف موضحا مسألة الترند: "وبخصوص ترند "آه.. في الشارع اللي وراه"، كان بيني وبين بنتي مشاكل وهي كانت بتكلمني وقت ما كانت فاتحة لايف، وأنا رديت عليها قولتلها هعمل ليكي محضر فبنتي سوزي ردت عليا بالجملة المتداولة على السوشيال ميديا"، متابعا: "رد فعلي وقتها كان غلط، أنا عارف إنها تعبانة نفسيا وحالتها وحشة وكان لازم أطبطب عليها زي أي أب في الدنيا مع بنته وأنا مسامحها".

هذا وقبضت الأجهزة الأمنية على "التيك توكر" سوزي الأردنية، حيث كان عدد من المحامين قد تقدموا ببلاغات إلى النائب العام ضدها، متهمينها بتقديم فيديوهات "خارجة عن الآداب العامة والقيم الأخلاقية للمجتمع، وتحتوي على مضمون يعتدي على القيم الأسرية ويهدمها"، لأنها نشرت بثا مباشرا على مواقع التواصل الاجتماعي قامت خلاله بـ"السب والتحقير من والدها على العامة"، وفق ما ذكر موقع "القاهرة 24".

وأثارت سوزي الأردنية جدلا واسعا خلال الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أزمتها مع والدها، عقب اتهام سوزي لوالدها بالاستيلاء على أموالها وإعطائها لشقيقته، إذ أن البلوغر ظهرت في بث مباشر وتشاركت ومتابعيها ما حدث معها وتحدثت عن تفاصيل أزمتها مع والدها، لافتة إلى أنها كانت تحتفظ بمبلغ مالي مع والدها، وعند سؤالها له عن ذلك المبلغ أخبرها أنه أعطاه لشقيقته، مما أثار غضب سوزي ودفعها لتشكوه أمام متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي.

واحتوى فيديو البث المباشر على العديد من الألفاظ الخارجة التي كانت ترددها سوزي بحق والدها لغضبها منه لاستيلائه على أموالها، فيما توعدته بتحرير محضر في قسم الشرطة ضده، وردت عليه بعبارة: "الشارع اللي وراه".

المصدر: "مصراوي" + "القاهرة 24"