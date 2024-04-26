تقرير: الولادات الأمريكية في أدنى مستوى لها منذ عام 1979

كشف المركز الوطني الأمريكي للإحصاءات الصحية (NCHS) أن معدل إنجاب الأطفال بأدنى مستوى منذ بدء حفظ السجلات.

وأفاد تقرير NCHS، التابعة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، أنه تم تسجيل 3.59 مليون ولادة فقط في الولايات المتحدة عام 2023، ليكون أدنى مستوى مسجل منذ تسجيل 3.4 مليون ولادة في عام 1979. وبلغ عدد سكان الولايات المتحدة في ذلك الوقت 225 مليون نسمة، مقارنة بحوالي 335 مليونا الآن.

وانخفض معدل الخصوبة العام بنسبة 3% عن العام السابق، إلى 54 ولادة لكل 1000 امرأة في سن الإنجاب (15-44).

كما انخفضت حالات الحمل غير المخطط له، ومعظمها بين المراهقات، بنسبة 2٪ عن العام السابق، ما يمثل انخفاضا بنسبة 68٪ عن مستويات عام 2007. وانخفضت معدلات المواليد للفئة العمرية 20-24 بنسبة 50٪ تقريبا منذ عام 2007 أيضا.

وكانت الفئة الديموغرافية الوحيدة التي شهدت زيادة في معدلات المواليد هي النساء من أصل إسباني، مع زيادة متواضعة بنسبة 1٪ اعتبارا من عام 2022.

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وقال برادي هاميلتون، المعد الرئيسي للتقرير، إن النتائج تعتمد على شهادات الميلاد لتقديم لمحة سريعة عن الاتجاهات السكانية في الولايات المتحدة، دون أخذ العوامل الأساسية في الاعتبار.

وأشارت كارين غوزو، عالمة الديموغرافيا بجامعة "نورث كارولينا" في تشابل هيل، إلى دراسة تظهر أن الشباب الأميركيين يعانون من أزمات مالية تمنعهم من إنجاب الأطفال.

وقالت غوزو، لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن عوامل عدم إنجاب الشباب للأطفال تشمل: الضغوط الاقتصادية وعدم استقرار العمل والاستقطاب السياسي وقروض الطلاب وتكلفة الرعاية الصحية وإمكانية الوصول إليها، وتغير المناخ والصراعات العالمية.

وأشار علماء الديموغرافيا إلى حاجة الأميركيين لإجازة عائلية مدفوعة الأجر، وغيرها من المزايا لتعزيز مستوى معيشة الأسر الشابة.

ومع ذلك، فإن معدلات المواليد في العديد من الدول الغنية التي تتمتع بدعم اجتماعي أفضل آخذة في الانخفاض أيضا، وهو ما يعزوه علماء الديموغرافيا إلى "عدم اليقين" و"عدم الاستقرار الاقتصادي".

يذكر أن معدلات المواليد في الولايات المتحدة ارتفعت بشكل طفيف قبل الأزمة المالية عام 2008، ولكنها انخفضت بنسبة 11٪ بشكل عام منذ عام 2000.

المصدر: RT