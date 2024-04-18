استطلاع: 84% من الروس يعتبرون أنفسهم سعداء

نشر المركز الروسي لدراسة الرأي العام بيانات من دراسة جديدة حول مستوى السعادة في روسيا.

وقد وجد علماء الاجتماع أن ما يسمى بـ"معدل السعادة" في البلاد ارتفع إلى 70%، بعد أن ازداد بنسبة 5% خلال الأشهر الستة الماضية.

وأظهر استطلاع الرأي الأخير، الذي أجري في مارس 2024، أن كل مواطن ثان من الروس تقريبا يشعر بالسعادة إلى حد ما (48%)، في حين أن 36% آخرين قالوا إنهم سعداء تماما".

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وفي الوقت نفسه، فإن 14% من الروس لا يشعرون بالسعادة. ويتم حساب معدل السعادة على أنه الفرق بين الإجابات الإيجابية والسلبية. والجدير بالذكر أن مستوى السعادة لا يعتمد بشكل كبير على عمر المشاركين ومستوى تعليمهم ومكان إقامتهم.

ويشير علماء الاجتماع إلى أن الروس أصبحوا أكثر استعدادا لتقاسم سعادتهم مع الآخرين، وعلى مدى الستة أشهر الماضية ارتفع بنسبة 5٪ عدد المشاركين الذين يعتقدون أنهم محاطون في الغالب بأشخاص سعداء. ويعتقد 42% أنه يوجد أعداد متساوية تقريبا من الأشخاص السعداء وغير السعداء من حولهم.

يذكر أن استطلاع الرأي شارك فيه 1600 مواطن تجاوز سنهم 18 عاما.

وجدير بالذكر أنه في صيف 2023 نُشر التصنيف العالمي العام لمستويات السعادة، وتصدرت التصنيف حينها فنلندا والدنمارك وأيسلندا.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا