ضجة واسعة في محافظة قنا المصرية بعد إعلان عن تعليم الرقص للرجال

شهدت محافظة قنا المصرية حالة من الجدل والغضب بين أهاليها في الآونة الأخيرة، عقب إعلان أحد النوادي الرياضية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تنظيم دورة لتعليم الرقص للرجال .

وانتشرت حالة الغضب والجدل بين أهالي محافظة قنا، عقب نشر النادي عبر صفحته على مواقع التواصل، إعلانا لتنظيم دورة لتعليم الرجال الرقص، معلقا: "إذا لا تعرف فنحن نعلمك.. سوف نعلم الرجال الرقص في قنا".

وعقب إعلان النادي الرياضي ذلك، انهالت التعليقات على الفور من أهالي المحافظة، والذين عبروا عن غضبهم لمخالفة هذا الأمر للعادات والتقاليد المعروفة بالمنطقة.

واستنكر عدد كبير من الأهالي هذا الإعلان، إذ جاءت التعليقات على المنشور كالتالي: "قنا بلد الشقاء والعمل والجد والشغل والتعب ليست الرقص.. قنا بلد عادات وتقاليد وأهل دين وأخلاق عالية ومبادئ".

وناشد أهالي المحافظة المسؤولين من أجل التدخل على الفور لمنع تنظيم هذه الدورة، والتي تعتبر مخالفة تماما للعادات المعروفة في هذه المحافظة.

إقرأ المزيد

المصدر: وسائل إعلام مصرية