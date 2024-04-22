مصر.. شاب عشريني يقتل والده بطريقة مروعة

أقدم شاب فى منطقة الخليفة جنوب العاصمة المصرية القاهرة يوم الاثنين على قتل والده بشق بطنه بسكين بسبب عتابه له لتعاطيه المخدرات.

وفي التفاصيل، تلقى قسم شرطة الخليفة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة داخل منزل بدائرة القسم.

وانتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة حيث عثرت على جثة مسن مقتول طعنا بسكين فى بطنه بطريقة بشعة.

وبينت التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة نجل القتيل وعمره 28 سنة بسبب عتاب الضحية له على تعاطي المواد المخدرة، حيث تسلح الأخير بسكين وشق بطن والده وفر هاربا.

ونجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى ضبطه وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المصدر: "فيتو"