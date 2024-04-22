القضاء المصري يصدر قرارت جديدة بحق البلوغر هدير عاطف وشركائها

قررت جهات التحقيق المختصة في القاهرة، تجديد سجن البلوغر هدير عاطف وشركائها 30 يوما على ذمة التحقيقات، والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم ومنع التصرف فيها

ورفضت جهات التحقيق المختصة طلب دفاع المتهمين برفع التحفظ على أموال البلوغر هدير عاطف وشركائها في القضية.

وأمرت جهات التحقيق، في وقت سابق، بالتحفظ على أموال البلوغر هدير عاطف وطليقها بلال فاروق والمتهمة هاجر محمود، والمتهم تامر عادل، بتهمة تلقي أموال بهدف استثمارها والنصب الاحتيال على مواطنين.

وكانت المحكمة الاقتصادية، قررت رفض استئناف البلوغر هدير عاطف وطليقها بلال فاروق وشقيقته هاجر محمود، وزوجها تامر عادل، على قرار جهات التحقيق بالتحفظ على أموالهم ومنع التصرف فيها على ذمة التحقيقات.

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المصدر: "القاهرة 24"