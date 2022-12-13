بعد إعلان انتحاره.. الأمن يفاجئ طليق البلوغر هدير عاطف

ألقت مباحث القاهرة في مصر القبض على بلال محمود، طليق البلوغر هدير عاطف، بتهمة النصب على المواطنين.

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وجاء القبض على البلوغر بعد أن تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تحت مسمى انتحار طليق البلوجر هدير عاطف، وانتشار أخبار كاذبة تزعم انتحاره واختطاف هدير عاطف من قبل مجهولين وغيابها عن المنزل على غير الحقيقة.

وكانت قد أمرت جهات التحقيق بالتجمع الخامس بحبس البلوجر هدير عاطف، وهاجر محمود شقيقة طليق هدير، وتامر عادل زوج هاجر، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها في اتهامهم بالنصب على 200 شخص والتحصل منهم على مبالغ مالية بزعم استثمارها لهم مقابل أرباح مالية.

وأمرت جهات التحقيق بتحريز الهواتف المحمولة وإرسالها لإدارة تكنولوجيا المعلومات وفحص جميع حساباتها.

أزمة هدير عاطف كشفتها وزارة الداخلية في بيان لها مساء أمس الأحد، بعد أن تلقت الأجهزة الأمنية عدة بلاغات من 16 مواطنا باتهام البلوجروزوجها، له معلومات جنائية، وشقيقته وزوجها بالنصب والاحتيال عليهم.

وبإجراء التحريات حول البلاغات المقدمة ضد البلوجر هدير عاطف، تبين أنها تحصلت من المبلغين على مبالغ مالية، عقب إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في عدة مجالات منها السيارات، العقارات، تداول الأوراق المالية، بزعم استثمارها لهم مقابل أرباح مالية.

وتوصلت التحريات الأمنية إلى ترويج البلوجر هدير عاطف عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام لأنشطة تلك الشركات بأوساط متابعيها.

وأضافت التحريات والتحقيقات الأولية أن إدارة الأموال العامة تلقت بلاغًا من 10 أشخاص آخرين بتعرضهم لواقعة نصب والاستيلاء على مبالغ مالية، بدعوى تشغيلها في تجارة السيارات والعقارات.

ألقى القبض على البلوجر هدير عاطف، وهاجر محمود شقيقة طليق هدير، وتامر عادل زوج هاجر أثناء تواجدهم في منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، بتهمة النصب على 16 شخصا، وذلك بعد انتشار أخبار اختطافها من قبل مجهولين وغيابها عن المنزل.

المصدر: القاهرة 24