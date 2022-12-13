مصر.. إحدى ضحايا البلوغر هدير عاطف تكشف طريقة النصب عليها

قالت إحدى ضحايا نصب البلوغر، هدير عاطف، في مصر إنها تعرفت على طليق البلوغر هدير وأخبرتها بأن زوجها يقوم باستثمار الأموال عن طريق تداول العملات الرقمية.

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وقالت إن هدير أخبرتها بأن نسبة الأرباح الشهرية على المبلغ المالي المستثمر تتراوح ما بين 2600 إلى 3800 جنيه.

وأضافت الضحية أنها تواصلت مع يوسف زوج شقيقة طليق البلوغر هدير عاطف، وأخبرها بأن ترسل المبلغ المالي لاستثماره لها، كما وعدها بإرسال شهادة تضمن لها حقها في المبلغ المالي والربح.

واستكملت بأنها أرسلت له المبلغ المالي عبر تطبيق فودافون كاش وقام بلال طليق البلوغر هدير عاطف بمماطلتها وعدم إرسال أي أرباح لها أو حتى رد أصول تلك الأموال.

وأكدت السيدة الضحية أن لديها جميع الإثباتات التي تؤكد استيلاء البلوغر هدير عاطف وطليقها على أموالها وتسجيلات صوتية لها ولطليقها؛ تؤكد وعودهما لها بإرسال أرباح ومبالغ مالية لها عقب التعاقد.

وأشارت إلى أنها لن تتنازل عن حقها وأن لديها دلائل وإثباتات ضد المتهمة هدير عاطف وأنها كانت تحدثها كثيرا مطالبة منها أن تعيد أمولها لها مرة أخرى ولكن البلوغر هدير عاطف كانت تتجاهلها تماما هي وأعوانها من المتهمين في النصب.

وألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الشيخ زايد القبض على البلوغر هدير عاطف، من داخل فيلتها الكائنة بمنطقة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، عقب تقدم مجموعة من الأشخاص ببلاغات ضدها تفيد بتعرضهم للنصب والاحتيال في مجال توظيف الأموال.

المصدر: القاهرة 24