مصر.. والدة البلوغر هدير عاطف تكشف تفاصيل مثيرة

تحدثت والدة البلوغر المصرية هدير عاطف عقب القبض عليها، لاتهامها بالنصب على عدد من المواطنين في مصر.

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وتقدم المحامي محمود السمري دفاع المتهمة البلوجر هدير عاطف، بطلب لجهات التحقيق للسماح لها بالجلوس لدقائق رفقة ابنتها الرضيعة كايلا التي تبلغ من العمر 4 أشهر لإرضاعها.

من جانبها وافقت جهات التحقيق على طلب دفاع هدير عاطف، وسمحت للبلوجر بإطعام ابنتها التي لم تكف عن البكاء طوال فترة التحقيق.

وقالت والدة البلوجر هدير عاطف، إن ابنتها لم تشترك مع طليقها بلال في عملية النصب والاحتيال التي قام بها في حق أكثر من 60 ضحية، وإنها قد انفصلت عنه منذ أسابيع، وقطعت صلتها بأعماله وتجارته.

أضافت والدة هدير عاطف، أنها ظهرت في مقطع فيديو تدعي اختطاف ابنتها البلوجر، لظنها أن أحد الضحايا نفذ تهديده بخطفها، إذ كانت ابنتها تتلقى عدة تهديدات من فترة، بسبب عمليات النصب التي نفذها طليقها.

وفي سياق متصل، ألقت قوات الأمن القبض على كل من البلوجر هدير عاطف، وهاجر محمود -طالبة، شقيقة طليق هدير، وتامر عادل زوج هاجر، بتهمة النصب على 16 شخصا، يأتي ذلك بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تحت مسمى الحقوا البلوجر هدير عاطف، وذلك بعد انتشار أخبار اختطافها من قبل مجهولين وغيابها عن المنزل صباح 11 ديسمبر 2022.

وكشفت التحريات والتحقيقات الأولية أن 6 أشخاص حرروا محاضر واتهموا البلوجر هدير عاطف وطليقها بلال محمود وشقيقة زوجها وزوج شقيقة زوجها، بالنصب عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية بدعوى تشغيلها في البورصة.

وأضافت التحريات والتحقيقات الأولية أن إدارة الأموال العامة تلقت بلاغًا من 10 أشخاص آخرين بتعرضهم لواقعة نصب والاستيلاء على مبالغ مالية، بدعوى تشغيلها في تجارة السيارات والعقارات.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم التجمع الخامس بلاغًا من 6 أشخاص، يفيد بتعرضهم لواقعة نصب والاستيلاء على مبالغ مالية بدعوى تشغيلها في البورصة، كما تلقت إدارة الأموال العامة بلاغًا من 10 أشخاص آخرين بتعرضهم لواقعة نصب والاستيلاء على مبالغ مالية بدعوى تشغيلها في تجارة السيارات والعقارات.

المصدر: القاهرة 24