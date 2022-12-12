بيان من الداخلية المصرية بعد القبض على البلوغر هدير عاطف (صورة)

كشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل القبض على البلوغر هدير عاطف، بعد اتهامها بالنصب على عدد من المواطنين.

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وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها: "تبلغ لمديرية أمن القاهرة من عدد 16 مواطن باتهام ( "بلوغر أزياء" – وزوجها "له معلومات جنائية" – وشقيقته وزوجها) .. لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل فى عدة مجالات "السيارات، العقارات، تداول الأوراق المالية" بزعم استثمارها لهم مقابل أرباح مالية".

وتابع البيان: "وقيام "البلوغر" المشار إليها بالترويج عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "انستغرام" لأنشطة تلك الشركات بأوساط متابعيها".

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 منهم بنطاق محافظة الجيزة، وبمواجهتهم اعترفوا بتلقي أموال من المجني عليهم بلغت أكثر من مليون جنيه بحجة استثمارها لهم مقابل أرباح إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو رد أصل المبلغ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بقضية هدير عاطف، بعد أنباء متداولة حول "تعرضها للخطف على يد مجموعة من البلطجية"، وذلك جاء عقب تغيبها عن المنزل من الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، حيث ظهرت والدة البلوغر هدير عاطف، في مقطع فيديو وهي تبكي وتستغيث من أجل إنقاذ ابنتها التي تعرضت إلى الخطف "على يد مجموعة من البلطجية المجهولين، الذين اقتحموا منزلها وقاموا بتكسير كل ما فيه، وسرقوا مبلغا من المال، ومجموعة من مصوغاتها الذهبية ومتعلقاتها الشخصية".

في حين أوضح موقع "القاهرة 24" أنه "من خلال الفحص والتحري، تبين أن قوات الأمن ألقت القبض على هدير عاطف، وهاجر محمود، شقيقة طليق هدير، وتامر عادل، زوج هاجر، وذلك على خلفية اتهامهم جميعهم بممارسة أعمال النصب والاحتيال على 16 شخصا".

وبينت التحريات والتحقيقات الأولية أن 6 أشخاص حرروا محاضر واتهموا هدير عاطف وطليقها بلال محمود وشقيقة زوجها وزوج شقيقة زوجها، بالنصب عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية بدعوى تشغيلها في البورصة.

وأشارت التحريات إلى أن إدارة الأموال العامة تلقت بلاغا من 10 أشخاص آخرين بتعرضهم لواقعة نصب واستيلاء على مبالغ مالية، بدعوى تشغيلها في تجارة السيارات والعقارات.

وبحسب "القاهرة 24"، فإن بلال محمود، طليق هدير عاطف، كتب عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام"، أنه سوف يقدم على الانتحار وسينهي حياته بسبب خطف طليقته وتعريض حياة طفلته إلى الخطر، في حين نشر "الأدمن" المسؤول عن حساب طليق البلوغر هدير عاطف، خلال الساعات القليلة الماضية، نبأ زعم من خلاله أن بلال أنهى حياته وفارق الحياة، حيث قال: "بلال في ذمة الله ادعو له بالرحمة والمغفرة، الله يرحمك يا صاحبي".

المصدر: RT