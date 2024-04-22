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برعاية الرئاسة الإماراتية.. محمد بن زايد ومحمد بن راشد آل مكتوم يحضران "أفراح آل نهيان"

مجتمع

برعاية الرئاسة الإماراتية.. محمد بن زايد ومحمد بن راشد آل مكتوم يحضران
RT / wam
برعاية الرئاسة الإماراتية.. محمد بن زايد ومحمد بن راشد آل مكتوم يحضران عرسا جماعيا في قصر المشرف
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حضر الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونائبه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "أفراح آل نهيان" في قصر المشرف ضمن عرس جماعي أقيم على مستوى الدولة لعدد من الإماراتيين.

وهنأ الشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد العرسان وذويهم متمنيا لهم السعادة والتوفيق في حياتهم الأسرية وإنشاء أسر مستقرة قائمة على المودة والرحمة تعزز قوة المجتمع.

وأكد الرئيس الإماراتي أن الدولة تولي أهمية كبيرة للأسرة كونها النواة الرئيسية للمجتمع الناجح.

وعبر العرسان وذووهم عن شكرهم للشيخ محمد بن زايد آل نهيان على حضوره حفل زفافهم ودعم القيادة لهم في تكوين أسر جديدة.

برعاية الرئاسة الإماراتية.. محمد بن زايد ومحمد بن راشد آل مكتوم يحضران

المصدر: وام

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