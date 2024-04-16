"بعهد الأخ محمد بن سلمان المحترم"..الصدر يشيد بسياسات السعودية ويوجه لها دعوة حول قبور "أئمة البقيع"

وجه زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، دعوة للسعودية لإعادة بناء قبور "أئمة البقيع"، مشيدا بسياسة الانفتاح ونبذ التشدد التي ينتهجها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

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وجاء في بيان نشره الحساب الرسمي لمقتدى الصدر على منصة "إكس": "بعد ما رأينا من تغيير في سياسات المملكة العربية السعودية وما حدث من انفتاح كبير ونبذ للتشدد في أروقتها على يد ولي العهد السعودي الأخ محمد بن سلمان المحترم، أجد ذلك فرصة لتذكيرها بإعادة بناء قبور أئمة البقيع روحي لهم الفدى.. وخصوصا ونحن في ذكرى تهديمها على يد بعض المتشددين آنذاك، حيث كان وما زال ذلك التهديم خارجا عن السياقات الشرعية والعقائدية والاجتماعية عند كل الأعراف والأديان والعقائد والانتماءات، وخصوصا وإن من هُدمت قبورهم يمثلون الانتماءات الإسلامية والإنسانية كافة كما هو منصوص في قرآننا العظيم.. فمن أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطيهرا، نحن وإياكم مأمورون بمودتهم وطاعتهم بما لا شك فيه".

وأضاف مقتدى الصدر موضحا: "وما الحفاظ على قبورهم وإعادة بنائها إلا ضمن سياق المودة..."، متابعا: "فتهديمها جريمة لا تُغتفر وإعادة بنائها عزة لا مزيد عليها"، حسب قوله.

وختم زعيم التيار الصدري بيانه قائلا: "كما وأطالب البرلمان العراقي والحكومة العراقية بالتنسيق العالي مع الحكومة السعودية والجهات المختصة لأجل إتمام هذا المشروع الوحدوي الذي يوافق الاعتدال ونبذ التطرف في كل المنطقة".

المصدر: RT