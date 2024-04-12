الحكم بالسجن على كاهن بولندي مارس طقوس العربدة المثلية

أفادت تقارير بأن كاهنا كاثوليكيا في بولندا حُكم عليه بالسجن لمدة 18 شهرا بتهمة ارتكاب جرائم جنسية بعد حادثة إغماء "عاهرة ذكر" أثناء العربدة في منزل رجل الدين.

وأُدين الكاهن، الذي يشار إليه بـ"توماس ز" بسبب قوانين الخصوصية البولندية، بتوريد المخدرات أيضا، وعدم تقديم المساعدة لشخص معرض لخطر الوفاة أو الأذى الجسدي الخطير.

كما أُمر رجل الدين، الذي تم تعيينه في كنيسة في Dabrowa Gornicza بالقرب من الحدود التشيكية، بدفع 3820 دولارا للضحية كتعويض، بالإضافة إلى التبرع لصندوق، خُصص لمساعدة ضحايا الجريمة.

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وانتشرت أخبار الفضيحة بعد إعلان وسائل الإعلام المحلية أن رجل الدين أقام حفلا جنسيا في شقته المملوكة للأبرشية في أغسطس 2023. وكشف موقع Fakt لاحقا عن تفاصيل التجمع.

وأفاد التقرير بأن "عاهرة ذكر" أغمي عليه أثناء الحفلة بعد تناول الكثير من أقراص الضعف الجنسي. وعقب الحادث، قام الكاهن بطرد أحد الضيوف من منزله بعد أن حاول الاتصال بالشرطة.

وتمكن الضيف من الاتصال بخدمات الطوارئ، على الرغم من أن رجل الدين رفض السماح للمسعفين بالدخول بعد وصولهم. ولم يتلق الضيف الفاقد للوعي الرعاية الطبية إلا بعد أن اتصل فريق الإسعاف بالشرطة للدخول إلى الشقة.

وبعد تصدر الحادثة عناوين الأخبار، فُصل "توماس ز" من عمله الديني، فيما تنحى أسقف الأبرشية دون إبداء سبب للقرار.

الجدير بالذكر أن عملية القبض على الكاهن تمت في يناير الماضي، وحينها ذكر موقع "ديلي ميل" أن اسمه هو الأب توماس زمارزلي.

المصدر: RT