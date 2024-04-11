 
مباشر

السعودية.. رجل أمن في الحرم المكي يلفت الأنظار بممازحته للأطفال وتوزيعه "حلوى العيد" (فيديو)

مجتمع

السعودية.. رجل أمن في الحرم المكي يلفت الأنظار بممازحته للأطفال وتوزيعه
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xc7b

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رجل أمن سعودياً يمازح الأطفال في الحرم المكي ويوزع عليهم "حلوى العيد".


وأظهر المقطع رجل أمن يستوقف طفلاً في الحرم المكي ويعطي له حلاوة العيد بعدما حضنه وقبله، فيما قام بإيقاف طفل آخر وأعطاه الحلاوة أيضا.


وحظي المقطع بتفاعل وإعجاب كبيرين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث علق أحدهم قائلا: "ليس غريبا على أبناء الحرمين الشريفين .. الله يرزقه"، وأضاف آخر: "ما شاء الله..الله يحفظه ويعطيه"، وكتب أحدهم معلقا: "ما شاء الله..الله يزيدها من فضله ويجزاه كل خير على إسعاد الأطفال".

السعودية.. رجل أمن في الحرم المكي يلفت الأنظار بممازحته للأطفال وتوزيعه

إقرأ المزيد
السعودية.. الملك وولي العهد يؤديان صلاة عيد الفطر
السعودية.. الملك وولي العهد يؤديان صلاة عيد الفطر

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا