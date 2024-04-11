السعودية.. رجل أمن في الحرم المكي يلفت الأنظار بممازحته للأطفال وتوزيعه "حلوى العيد" (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رجل أمن سعودياً يمازح الأطفال في الحرم المكي ويوزع عليهم "حلوى العيد".



وأظهر المقطع رجل أمن يستوقف طفلاً في الحرم المكي ويعطي له حلاوة العيد بعدما حضنه وقبله، فيما قام بإيقاف طفل آخر وأعطاه الحلاوة أيضا.

المقطع الاكثر تتداول في التواصل الاجتماعي رجل امن السعودي. في الحرم المكي يوزع العيديه على الاطفال pic.twitter.com/rXpp5dQXIw — C_o_p_5_5 (@C_o_p_5_5) April 11, 2024



وحظي المقطع بتفاعل وإعجاب كبيرين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث علق أحدهم قائلا: "ليس غريبا على أبناء الحرمين الشريفين .. الله يرزقه"، وأضاف آخر: "ما شاء الله..الله يحفظه ويعطيه"، وكتب أحدهم معلقا: "ما شاء الله..الله يزيدها من فضله ويجزاه كل خير على إسعاد الأطفال".

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المصدر: RT