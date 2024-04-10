السعودية.. الملك وولي العهد يؤديان صلاة عيد الفطر

أدى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم الأربعاء صلاة عيد الفطر في قصر السلام بمدينة جدة، بينما أداها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في المسجد الحرام.

ونشرت وكالة "واس" السعودية مقطعا مصورا من صلاة العيد، ظهر فيه الملك وهو يصلي وسط عدد كبير من المصلين الآخرين.

وعقب الصلاة، تلقى الملك التهاني والتبريكات من أصحاب السمو والمعالي بالعيد.

فيديو | #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان أثناء تأدية صلاة #عيد_الفطر المبارك في المسجد الحرام#الإخباريةpic.twitter.com/j9uAFyiGRZ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 10, 2024

المصدر: RT