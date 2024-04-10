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القادة العرب يصلون ويهنئون شعوبهم بالعيد (فيديوهات)

أخبار العالم العربي

القادة العرب يصلون ويهنئون شعوبهم بالعيد (فيديوهات)
RT
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هنأ القادة العرب اليوم الأربعاء، شعوب بلادهم بحلول عيد الفطر السعيد وشارك بعضهم في أداء صلاة العيد.

الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في قصر السلام بجدة.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد مصر الكبير في العاصمة الإدارية الجديدة

وتمنى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي لجميع اللبنانيين فطرا سعيدا وأن تطوى صفحة العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان، مضيفا :"كلنا ثقة بأن وطننا سيستعيد عافيته بتضافر جهود الجميع وتعاونهم الإيجابي، والتفافهم حول الدولة التي نحرص على العمل لتأمين استمراريتها وهيكلها البنيوي".

وطالب ميقاتي خلال تأديته صلاة عيد الفطر في الجامع المنصوري الكبير في طرابلس أن "تثمر الجهود الدولية والعربية الجارية وقفا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وأن ينعم الفلسطينيون بالأمن والاستقرار".

الرئيس الأسد يؤدي صلاة عيد الفطر في جامع التقوى بدمشق.

يتبع..

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