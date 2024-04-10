القادة العرب يصلون ويهنئون شعوبهم بالعيد (فيديوهات)

هنأ القادة العرب اليوم الأربعاء، شعوب بلادهم بحلول عيد الفطر السعيد وشارك بعضهم في أداء صلاة العيد.

أهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات، ونحمده سبحانه وتعالى الذي أكرمنا بصيام شهر رمضان، وشرّفنا بخدمة ضيوف الحرمين الشريفين.

نسأل الله في هذا العيد المبارك أن يديم علينا الأمن والاستقرار، وعلى أمتينا العربية والإسلامية والعالم أجمع.

وكل عام… — سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) April 10, 2024

الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في قصر السلام بجدة.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد مصر الكبير في العاصمة الإدارية الجديدة

الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد مصر الكبير في العاصمة الإدارية pic.twitter.com/Wa71qQAkjy — CBC Egypt (@CBCEgypt) April 10, 2024

وتمنى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي لجميع اللبنانيين فطرا سعيدا وأن تطوى صفحة العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان، مضيفا :"كلنا ثقة بأن وطننا سيستعيد عافيته بتضافر جهود الجميع وتعاونهم الإيجابي، والتفافهم حول الدولة التي نحرص على العمل لتأمين استمراريتها وهيكلها البنيوي".

وطالب ميقاتي خلال تأديته صلاة عيد الفطر في الجامع المنصوري الكبير في طرابلس أن "تثمر الجهود الدولية والعربية الجارية وقفا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وأن ينعم الفلسطينيون بالأمن والاستقرار".

الرئيس الأسد يؤدي صلاة عيد الفطر في جامع التقوى بدمشق.

الرئيس الأسد يؤدي صلاة #عيد_الفطر في جامع التقوى بدمشق.

أعاده الله عليكم بالخير والبركة. pic.twitter.com/8XLG9lPgbF — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) April 10, 2024

أهنئ إخواني الحكام وأبناء الإمارات والمقيمن على أرضها والشعوب العربية والإسلامية، بعيد الفطر المبارك، داعياً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على العالم أجمع بالسعادة والسلام. الأعياد مناسبة تتجسد فيها هويتنا الوطنية وتقاليدنا الأصيلة في التراحم والتواصل والتكافل بين الناس ما يعزز… pic.twitter.com/An1xuQEdMQ — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) April 10, 2024

نبارك لشعب الإمارات ولجميع الشعوب العربية والإسلامية عيد الفطر السعيد .. أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركات . تقبل الله من الجميع الطاعات في شهر الخير.. وكل عام وأنتم بخير . — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 9, 2024

🔴رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوجه كلمة للشعب الجزائري بمناسبة عيد الفطر المبارك

🔴الرئيس تبون: لقد عشنا شهر رمضان هذا العام في جو روحاني متميز في طمأنينة عاشها المواطن أمام الوفرة والتحكم في الأسعار

🔴الرئيس تبون: أصبح للمواطن خيارات حمته من حسابات أصحاب المصالح الضيقة التي… pic.twitter.com/HbTYqDoSRY — EL BILAD - البلاد (@El_Bilade) April 9, 2024

رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يتلقى تهاني العيد من كبار المسؤولين في الدولة pic.twitter.com/CFex8KKprw — EL BILAD - البلاد (@El_Bilade) April 10, 2024

يتبع..