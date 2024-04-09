أنباء عن تسريب بيانات 85 مليون مصري.. وتدخل عاجل لاحتواء الموقف

كشف فريق Dark Entry الأمني عن تسريب بيانات 85 مليون مصري، بعدما تم نشرها على أحد مواقع التسريبات الخاصة بالهكرز.

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وقال الفريق إن أحد الأشخاص على هذا الموقع نشر بيانات للمصريين تشمل "الاسم الكامل، اسم العائلة واسم الأم ورقم بطاقة الهوية (الرقم القومي) ورقم الهاتف المحمول".

وأوضح الفريق أن البيانات يتم بيعها بـ3000 دولار، وهو رقم قليل جدا مقارنة بأهمية البيانات، حيث قام الهاكر بنشر البيانات بعدما قام بجمعها من مواقع خاصة بالتأمين الصحي ووزارة الداخلية المصرية Scrapping.

ونوه بأن الهاكر استطاع تقديم كل ما يثبت صحة أن البيانات سليمة، حيث قام الفريق بإرسال رقم بطاقة خاصة بأحد المتوفيين وتبين أن البيانات صحيحة، حيث تم إبلاغ الجهات المختصة بجميع ما وصل إليه الفريق.

المصدر: RT