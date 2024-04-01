مصر.. تحرك أمني بعد العثور على جثة شاب مقيد في أرقى مناطق البلاد

عثرت أجهزة الأمن بالجيزة في مصر على جثة شاب مقيد وعلى جسده آثار تعذيب بمختلف أنحاء جسده في كمبوند خاص بمنطقة أكتوبر.

وتلقت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا من حارس عقار بعثوره على شاب مصاب ووفاته بالمنطقة السياحية الشمالية، وعثر على جثة شاب مجهول الهوية ولا يمتلك أي وثائق تدل على هويته ومقيد القدمين بقطعة من القماش.

إقرأ المزيد

وبفحص الجثمان تبين وجود آثار جروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، وخصوصا منطقة الظهر والذراعين نتيجة لتعرضه لتعذيب شديد كما تبين وجود وشوم بمختلف أنحاء الجسد.

وتكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها للوقوف على أسباب وملابسات الحادث ومن يقف خلفه.

المصدر: الدستور