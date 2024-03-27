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سارق ينهي حياته شنقا داخل محكمة مصر الجديدة

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سارق ينهي حياته شنقا داخل محكمة مصر الجديدة
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ذكرت وسائل إعلام مصرية أنه تم العثور على جثة سارق وضع حدا لحياته شنقا داخل محكمة مصر الجديدة، مستغلا تواجده في دورة المياه.

وكشفت التحريات أن "المتوفي شاب يبلغ من العمر 38 سنة مقيم في منطقة باب الشعرية، اتهم في جنحة مرور وتم ضبطه وعرضه على جهات التحقيق وقررت إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات في القضية".

وأثناء فحص أحوال المتهم تبين أنه "مطلوب في 7 قضايا سرقة وتم نقله إلى محكمة مصر الجديدة، لإجراء معارضة على القضايا المتهم فيها. ولكن المتهم استغل تواجده في دورة المياه وشنق نفسه داخلها وتوفى في الحال".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما أمرت جهات التحقيق بإعداد تقرير الصفة التشريحية حول الوفاة.

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المصدر: "القاهرة 24"

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