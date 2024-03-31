توقيف أفراد من عائلة باكستانية على خلفية "جريمة "شرف" تم توثيقها بالفيديو

تم توقيف باكستاني قام بتصوير شقيقه خلال قيامه بخنق شقيقتهما حتى الموت، في قضية جديدة من قضايا الشرف التي تشهدها باكستان.

يعتقد أن ماريا بيبي البالغة 22 عاما قتلت في ليل 17 مارس على يد شقيقها فيصل، بحضور والدها عبد الستار، في بلدة "توبا تيك سينغ" في إقليم البنجاب في باكستان.

يظهر التسجيل المصور الذي التقطه شهباز الشقيق الآخر لماريا وتم تداوله على نطاق واسع، على ما يبدو فيصل وهو يقدم على خنق الفتاة وهي مستلقية على سرير في منزل العائلة والوالد يجلس على مقربة.

وفي إحدى لقطات الفيديو يمكن سماع صوت شهباز وهو يقول "يا أبي، قل له أن يتوقف"، من دون أي تجاوب، ليواصل فيصل خنق شقيقته لأكثر من دقيقتين، ليتركها بعد أن اصبحت جثة هامدة. وبعد انتهاء فيصل من فعلته قدم له والده كوبا من الماء.

وقال عطاء الله وهو مسؤول في شرطة "توبا تيك سينغ"، تبين للشرطة في 24 مارس أن الفتاة لم تمت نتيجة أسباب طبيعية. وقد فتحنا ملف قضية جنائية.

تم توقيف عبد الستار وفيصل على الفور، فيما أوقف شهباز مساء السبت لتبيان مدى ضلوعه في الجريمة.

قواعد "الشرف" معمول بها بشكل صارم لدى شريحة كبيرة من المجتمع الباكستاني، تحتم أن يكون تعليم الفتيات وتوظيفهن مشروطا بموافقة ذويهن من الذكور، الذين يقررون أيضا ممن يمكنهن الزواج.

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ومئات النساء يُقتلن بأيدي رجال في باكستان كل عام بزعم خرقهن لهذه القواعد. ففي عام 2022 وحده، سجلت 316 جريمة شرف ضد نساء، بحسب بيانات مفوضية حقوق الانسان في باكستان.

لكن في حالات كثيرة لا يتم الإبلاغ عن جرائم الشرف لحماية القتلة الذين غالبا ما يكونون من الأقارب الذكور.

قالت الشرطة إنه يعتقد أن فيصل، القاتل، ضبط شقيقته وهي تجري اتصالات عبر الفيديو برجل مجهول.

المصدر: AFP