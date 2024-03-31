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اغتيال شاعر عراقي في محافظة ذي قار

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اغتيال شاعر عراقي في محافظة ذي قار
صورة أرشيفية لأمني عراقي
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أفاد مصدر في وزارة الداخلية العراقية اليوم الأحد باغتيال مسلحين الشاعر فلاح البدري في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

وقال المصدر إن مسلحين يستقلون دراجة نارية فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة صوب الشاعر العراقي فلاح البدري في سوق شعبي وسط مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

اغتيال شاعر عراقي في محافظة ذي قارفلاح البدري

وأضاف أن المسلحين لاذوا بالفرار بعد ارتكابهم جريمة القتل إلى جهة مجهولة.
يشار إلى أن الشاعر العراقي شارك في عام 2014 في البرنامج التلفزيوني المعروف "شاعر المليون" المتخصص في مسابقة الشعر النبطي في مدينة أبو ظبي.

المصدر: بترا

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