الكويت.. شاب ينجو من الموت بأعجوبة بعد انقلاب سيارته على الشاطئ وقذفه منها إلى البحر (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة انقلاب سيارة على شاطئ أبو الحصاني بالكويت أثناء قيام سائقها بـ"التفحيط" قرب الأمواج.

وأبان مقطع الفيديو الشاب وهو يحاول التفحيط (التشفيط) على الشاطئ في حين فقد السيطرة على مركبته، لتنقلب عدة مرات ويُقذف منها بشكل "سينمائي".

هذا ونجا السائق بأعجوبة ولم يُصب بأي أذى، وفق ما أظهر الفيديو.

وتفاعل النشطاء مع هذا الفيديو، حيث عبّر الكثيرون عن استيائهم من تصرف الشاب المتهور، وخطره على نفسه وعلى الآخرين.

الله يقومه بالسلامة

هذه نهاية الرعونة الأستهتار

إذا مو خايف على نفسك خاف على الناس اللي يمكن يتأذون من استهتارك. — فهد الجعفر (@FahadAljaffar) March 30, 2024

إقرأ المزيد

المصدر: RT + "المجلس"