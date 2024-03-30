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الكويت.. شاب ينجو من الموت بأعجوبة بعد انقلاب سيارته على الشاطئ وقذفه منها إلى البحر (فيديو)

مجتمع

الكويت.. شاب ينجو من الموت بأعجوبة بعد انقلاب سيارته على الشاطئ وقذفه منها إلى البحر (فيديو)
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة انقلاب سيارة على شاطئ أبو الحصاني بالكويت أثناء قيام سائقها بـ"التفحيط" قرب الأمواج.

وأبان مقطع الفيديو الشاب وهو يحاول التفحيط (التشفيط) على الشاطئ في حين فقد السيطرة على مركبته، لتنقلب عدة مرات ويُقذف منها بشكل "سينمائي".

هذا ونجا السائق بأعجوبة ولم يُصب بأي أذى، وفق ما أظهر الفيديو.

وتفاعل النشطاء مع هذا الفيديو، حيث عبّر الكثيرون عن استيائهم من تصرف الشاب المتهور، وخطره على نفسه وعلى الآخرين.

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المصدر: RT + "المجلس"

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