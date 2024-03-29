السعودية.. مزاد لبيع شقة فاخرة مطلة على الكعبة المشرفة بمبلغ ضخم (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عملية بيع شقة "بنتهاوس" فاخرة في فندق حياة ريجينسي بمكة المكرمة، مطلة على الكعبة المشرفة، خلال مزاد علني، ما أثار تفاعلا.

وتنافس في المزادعدد من رجال الأعمال على شراء الشقة، مما أدى إلى ارتفاع سعرها بشكل ملحوظ.

وبلغ سعر الشقة أكثر من 50 مليون ريال سعودي (أكثر من 13.32 مليون دولار)، إذ أن مساحتها تبلغ 389 مترا مربعا، أي ما يعادل 128 ألف ريال سعودي للمتر المربع.

🔴بداء المزاد 🔴

📍: العقار : شقه بنتهاوس فندق حياة ريجينسي 389 متر مطل على الكعبة بمكه

المبلغ يتجاوز : 50 مليون

سعر المتر : 128 الف ريال

مزاد : واحده : تسويق المحافظ العقاريه#مكه_المكرمة#مكة#عقارات#عاجلpic.twitter.com/811q4m4hQl — محمد الدريم (@muhamad_aldarim) March 28, 2024

وتفاعل النشطاء على منصة "إكس" مع مقطع الفيديو، حيث تمنوا التوفيق لصاحبها.

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المصدر: RT