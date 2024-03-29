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السعودية.. مزاد لبيع شقة فاخرة مطلة على الكعبة المشرفة بمبلغ ضخم (فيديو)

مجتمع

السعودية.. مزاد لبيع شقة فاخرة مطلة على الكعبة المشرفة بمبلغ ضخم (فيديو)
AFP
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عملية بيع شقة "بنتهاوس" فاخرة في فندق حياة ريجينسي بمكة المكرمة، مطلة على الكعبة المشرفة، خلال مزاد علني، ما أثار تفاعلا.

وتنافس في  المزادعدد من رجال الأعمال على شراء الشقة، مما أدى إلى ارتفاع سعرها بشكل ملحوظ.

وبلغ سعر الشقة أكثر من 50 مليون ريال سعودي (أكثر من 13.32 مليون دولار)، إذ أن مساحتها تبلغ 389 مترا مربعا، أي ما يعادل 128 ألف ريال سعودي للمتر المربع.

وتفاعل النشطاء على منصة "إكس" مع مقطع الفيديو، حيث تمنوا التوفيق لصاحبها.

السعودية.. مزاد لبيع شقة فاخرة مطلة على الكعبة المشرفة بمبلغ ضخم (فيديو)
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المصدر: RT

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