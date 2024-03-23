السعودية.. نشر صور افتراضية لما سيكون عليه متنزه هو الأول من نوعه في العالم (فيديو+ صور)

أفادت شركة "القدية" للاستثمار السعودية الجمعة، بأنه سيتم بناء أول متنزه ترفيهي في العالم قائم على فكرة سلسلة القصص المصورة والأفلام وألعاب الفيديو "دراغون بول" في السعودية.

وقالت الشركة في بيان صحفي أمس الجمعة إنها "ستقوم ببناء متنزه يتمحور حول عالم الشخصية الخيالية سون جوكو لاعب الفنون القتالية وأصدقائه، وسيكون جزءا من مشروع القدية للاستثمار بالقرب من العاصمة السعودية الرياض".

وسيضم المشروع المقام على مساحة 500 ألف متر مربع مساحات للتجول ومناطق جذب في سبع مناطق مستوحاة من سلسلة "دراغون بول" Dragon Ball إلى جانب فنادق ومطاعم، وسوف يقع المتنزه على بعد 40 دقيقة فقط من مدينة الرياض.

وجاء الكشف عن إطلاق متنزه "دراغون بول" الترفيهي، بعد أسابيع قليلة من الإعلان عن إطلاق 3 أصول رئيسية بمدينة القدية، منطقة الألعاب والرياضات الإلكترونية الحاضنة لكبرى شركات صناعة الألعاب وأبرز أندية الرياضات الإلكترونية، واستاد الأمير محمد بن سلمان، ومضمار السرعة الفريد من نوعه لرياضة المحركات.

ويعد "دراغون بول" مدينة ترفيهية غير مسبوقة، تم تصميمها لتتبنى فلسفة "قوة اللعب" في مدينة القدية، حيث يمكن للزوار خوض تجربة استثنائية في عالم دراغون بول الشهير.

وكشفت الموقع الإلكتروني لمدينة القدية عن مجموعة من الصور الافتراضية لما سيكون عليه شكل المتنزه الذي يعد الأول من نوعه في العالم.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تدخل فيه القدية في شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع "Toei Animation" شركة الرسوم المتحركة الرائدة في اليابان، ومبتكرة شخصيات دراغون بول الأصلية، وتهدف هذه الشراكة إلى الحفاظ على الطابع الأصلي لعالم دراغون بول، من خلال رؤية مشتركة لتجسيد الأسطورة الشهيرة على أرض الواقع.

وتتضمن مساعي السعودية لتنويع موارد اقتصادها المعتمد على النفط والغاز، إنشاء عدد من المشاريع الترفيهية الضخمة، ويجري بناء مشروع القدية على موقع تزيد مساحته على مثلي مساحة عالم ديزني في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وتعد مدينة القدية الجديدة أحد المشاريع الضخمة ضمن برنامج "رؤية 2030" السعودية لتطوير قطاع السياحة على أراضيها والحد

من اعتماد اقتصادها الكبير على النفط.

المصدر: "وسائل إعلام سعودية"